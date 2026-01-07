Закон о выборах президента в Украине во время войны может быть принят уже в феврале.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Зеленского, принятие закона будет зависеть от результатов мирных переговоров и работы рабочей группы Верховной Рады.

"Я думаю, если мы все это успеем в январе, то наверняка февраль может быть таким рабочим месяцем по поводу изменений в законодательстве. А также это зависит и от наших депутатов, потому что они должны продемонстрировать работу и результат по наработкам, по изменению избирательного законодательства, избирательного кодекса или соответствующего законодательства и изменения к закону о референдуме", - сказал президент.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорил, что выборы и референдум по условиям завершения войны с РФ могут быть проведены одновременно в 90-дневный срок после прекращения огня. Если прекращения огня не будет, дальнейшие шаги "придётся пересматривать".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США хотят выборов в Украине и участия в голосовании украинцев на территории России.