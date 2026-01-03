Возможный референдум по условиям завершения войны с РФ может пройти одновременно с выборами президента Украины.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона.

По его словам, выборы и референдум могут быть проведены в 90-дневный срок после прекращения огня. Если прекращения огня не будет, дальнейшие шаги "придётся пересматривать".

По его словам, крайний срок для подготовки законопроекта о послевоенных выборах – конец февраля.

Ранее глава фракции "Слуга народа" подтвердил, что Банковая готовит выборы онлайн.

Напомним, Арахамия считает, что мирное соглашение с РФ будет плохое для Украины, либо вообще не будет достигнуто.

