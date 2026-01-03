В субботу, 3 января, в Украине идет 1410-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 3 января

09:30 Под Шосткой в Сумской области несколько дронов атаковали транспортное предприятие. Возник масштабный пожар.

08:31 В дельте Дуная в пятницу из-за атаки беспилотника вспыхнул пожар на острове Анкудинов. Об этом сообщает пресс-служба Измаильской районной государственной администрации.

"Во время воздушного нападения с использованием одного БПЛА в дельте Дуная загорелся камыш на острове Анкудинов. Площадь пожара составляет около 10 гектаров, а из-за сложности местности доступ к очагу возгорания для экстренных служб пока ограничен", - заявили в сообщении.

Жилые дома пока не под угрозой, ветер направляет пламя в сторону моря.

08:15 Часть Николаевской области без света после ночных прилётов.

08:05 Российские войска ночью атаковали критическую инфраструктуру Николаевской области, пострадавших нет, сообщил глава ОВА Виталий Ким.

"Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа "Shahed-131/136" на критическую инфраструктуру области. Пострадавших нет", - написал он в телеграме.