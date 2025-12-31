Весь прошедший год прошел под знаком усилий президента США Дональда Трампа положить конец войне в Украине.



Внешне они завершились бесплодно, так как война продолжается, потери и напряжение растут, год заканчивается под аккомпанемент заявлений Кремля об ударе по резиденции президента РФ Владимира Путина и угроз военного ответа на это.



Казалось бы, тупик.



Однако, на самом деле, Трампу удалось колоссально сблизить позиции сторон.



Если вспомнить ситуацию начала года, то она разительно отличалась от того, что мы имеем сейчас.



Официальной доктриной Киева была "формула мира Зеленского". Она включала в себя войну до выхода на границы 1991 года с требованием выплаты Россией репараций.



Собственно, причиной знаменитого скандала в Овальном кабинете Белого дома в конце февраля 2025 года был отказ Зеленского останавливать войну по линии фронта.



После скандала Трамп прекратил поставки оружия и развединформации Украине, и позиция Киева резко изменилась. Зеленский согласился на прекращение огня по текущей линии разграничения.



Но встал вопрос о Москве. Официальная доктрина Путина, озвученная им в июне 2024 года, требовала передачи России всей территории четырех областей, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году (Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская) и много чего еще.



Поэтому изначально Кремль отказался идти на прекращение огня по линии фронта, требуя более широкого соглашения, о чем и было сообщено украинской делегации во время переговоров в Стамбуле. Киев прогнозируемо данные условия отверг.



После этого возникло напряжение в отношениях Трампа и Путина. Трамп угрожал ввести пошлины против покупателей российской нефти и газа. Однако, натолкнувшись на сопротивление Индии и Китая, изменил свою позицию и встретился с Путиным на Аляске. Но и Путин смягчил свои требования, оставив условие вывода украинских войск из Донбасса, но сняв его по Херсонской и Запорожской областям. Кроме того, по словам президента США, Путин пошел навстречу по вопросу гарантий безопасности для Украины. Это и заложило рамку мирного плана Трампа, который появился в ноябре 2025 года.



Зеленский с этим планом не согласился, при поддержке Европы попытался его кардинально переделать. Но, по итогам встречи с Трампом во Флориде, это у него не получилось. По основным вопросам Вашингтон продолжает стоять на "аляскинской позиции". В том числе и по вопросу вывода войск из Донецкой области. Зеленский по-прежнему как бы против, но уже не так однозначно это говорит, как ранее.



То есть, по сути, разногласия между Украиной и Россией по условиям мирного соглашения менее чем за год были локализованы усилиями Трампа до вопроса 25% территории Донецкой области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Плюс еще один важный спорный вопрос – гарантии безопасности Украине. Как писалось выше, на Аляске, по словам Трампа, Путин согласился с тем, что такие гарантии должны быть предоставлены.



Однако есть различие в том, как их видит Россия, и как их видят Украина с Европой. Для РФ принципиально отсутствие иностранных войск на украинской территории, а также гарантии невступления Украины в НАТО. Киев и европейцы настаивают на том, что двери для вступления Украины в Альянс не должны закрывать де-юре (хотя и так понятно, что они пока закрыты де-факто). И, главное – они настаивают на размещении иностранных войск. Что в Кремле по-прежнему считают "красной линией".

В первоначальном плане Трампа содержалась норма о том, что Украина не должна быть в НАТО и иностранные войска в стране также не размещаются. Затем, после серии переговоров с Киевом и европейцами, в СМИ прошли сообщения, что США дали добро на размещение иностранных войск и, более того, готовы и сами сбивать российские ракеты и самолеты в случае новой войны, а также, если верить вчерашним заявлениям Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска, отправить свои войска в Украину.



Отметим, что американцы официально этого никогда не подтверждали. Однако, судя по всему, гарантии безопасности остаются тем "пряником", который Вашингтон намерен предложить Киеву в обмен на уступку Донбасса.

Поэтому, теоретически, Трамп может пойти навстречу просьбам Зеленского, хотя, конечно, это не означает, что американцы будут выполнять данные гарантии на практике из-за риска ядерной войны с РФ.



Москва, со своей стороны, сейчас предпринимает усилия, чтобы вернуть Трампа к первоначальному варианту его мирного плана, исключив размещение иностранных войск. В том числе, по одной из версий, в этом и есть один из смыслов заявлений об "атаке на резиденцию Путина". Кремль как бы показывает Вашингтону: "с такими гарантиям, какие просит Киев, он вас просто в ядерную войну с нами втягивает".



Но, повторимся, пока вообще нет доказательств, что Трамп рассматривает введение европейских и, тем более, американских войск в Украину в качестве гарантий безопасности. Об этом говорит лишь Зеленский (что может быть его пожеланиями) и близкие к демократам СМИ, которые уже неоднократно публиковали "инсайды", впоследствии прямо опровергнутые (как, например, сообщения о согласии РФ на перемирие ради проведения референдума).



Есть и другие пока еще спорные моменты по мирному плану. Но если удастся договориться по вопросу территорий и гарантий безопасности, то все остальное пойдет уже гораздо быстрее.



Конечно, нет 100% уверенности, что договориться удастся.



Воюющие стороны на компромиссы идут очень неохотно.



Украинские власти не считают свое положение на фронте и в целом столь катастрофичным, чтобы идти на уступку территорий. Да, россияне наступают, но фронт не рушится. Да, есть проблемы с людьми в ВСУ, но за счет дронов удается держать позиции. Да, Европа дала меньше денег, чем ожидалось, но что-то дала. Да, с энергетикой все очень тяжело, но тотального блэкаута нет. При этом в Киеве постоянно присутствует надежда на "скорый коллапс в России" - нарастание там экономических, межнациональных проблем, проблем с призывом в армию, что приведет к необходимости объявления новой мобилизации.



Вопрос, однако, в том, что ожидаемого уже несколько лет "коллапса России" может не случиться и в следующем году. А если в Украине начнутся серьезные проблемы на фронте и с энергетикой, то условия мира станут намного хуже, чем нынешнее. И об этом говорят все чаще.



Кроме того, на Киев может оказать давление Трамп, чтобы ускорить процесс и успеть до выборов в конгресс. Пока он этого не делает. Но сама по себе подобная угроза может также повлиять на решения Киева.

Но не все понятно и с позицией РФ. Если даже Киев согласится вывести войска из Донецкой области и удастся согласовать гарантии безопасности, то не выдвинет ли Кремль новых условий, чтобы продолжить войну?



Призывы к этому в Москве раздаются постоянно со стороны тамошней "партии войны". Она также, как и ее киевские и западные "коллеги", говорит, что "время работает на нас", "вот вот фронт у Украины рухнет, энергетика отключится, надо лишь чуть поднажать", "санкции нам не страшны" и т.д. Впрочем, эти разговоры они вели весь прошедший год. Но фронт у ВСУ до сих пор не рухнул. Да, Россия сумела создать и поддерживать преимущество в живой силе, а в последнее время, на некоторых направлениях, и в дронах. Кроме того, она сумела адаптировать свою тактику под новые условия боя, просачиваясь малыми группами сквозь "линию дронов". Это позволяет ей наступать, но медленно и с большими потерями. И как долго получится пополнять армию только за счет контрактников, чтобы не объявлять мобилизацию – никто сказать не может. Российская экономика выстояла под санкциями, переориентировав рынки сбыта, "раскупорив" кубышку своих резервов, а также из-за возврата денег в РФ российскими предпринимателями из-за рисков для них за границей. Но в кубышке денег не безграничное количество. Санкции бьют по ценам на нефть, увеличивают издержки продаж и создают много других проблем. Также внутри страны системно раскручиваются межнациональные и межрелигиозные противоречия (в том числе, той же информационно-политической сеткой, которая ранее пиарила Пригожина, готовя почву под его мятеж).



В общем, и Украина, и Россия вместе идут по очень тонкому льду рисков. Однако при этом рассчитывая, что противник провалится под него первый, хотя утонуть могут оба.

Основным обоснованием концепции "войны до победного конца" в Украине и в России, а также у определенных сил на Западе (о них ниже), является тезис об "экзистенциальном" характере войны. Это определение происходит от латинского слова "existentia" - существование. То есть "экзистенциальная война" - это война за существование, от исхода которой зависят жизнь и смерть государства и нации. В случае поражения нация и государство погибают. В качестве дополнения тезиса об "экзистенциальном" характере войны обычно любят повторять "или они погибнут, или мы". То есть тезис о несовместимости существования Украины и России как двух соседних государств.

Однако такие рассуждения являются "экзистенциальной ловушкой" для обеих стран.



Если говорить о нынешней войне, то очевидно, что одна из воюющих сторон (или обе сразу) могут оказаться на грани реальной угрозы своему существованию только в случае "войны до победного конца". Тогда действительно она может завершится полным крахом одного из противников, потерей государственности или распадом государства (чего в Киеве и в Москве многие друг другу желают). Причем и для победителя цена может быть столь велика, что будет равняться поражению.



Будет ли означать завершение войны на основе нынешних мирных планов Трампа то, что Украина или Россия рушатся в бездну и теряют государственность? Конечно, нет. Наоборот – это будет означать спасение двух стран от этого сценария. Это будет означать ликвидацию экзистенциальной угрозы (угрозы самому существованию), которая может грозить двум странам в случае продолжения войны.

К слову, не будет являться такое окончание войны экзистенциальной угрозой и лично для Путина или для Зеленского. Для Путина даже завершение войны по линии фронта (не говоря уже о получении всего Донбасса) будет победой - захват части соседнего государства без собственной территории. Конечно, могут быть вопросы о цене такой победы, но вряд ли кто-то осмелится их громко задавать. Да и большинство россиян задавать их и не будут, радуясь, что война наконец-то закончилась.

Для Зеленского даже вывод войск из Донбасса также не будет означать однозначного политического поражения, если Украина получит взамен гарантии безопасности и членство в ЕС.

Будет ли реализация мирных планов Трампа означать, что война вновь начнется через определенный промежуток времени? Не обязательно. Это будет зависеть от того, будут ли дальше обе страны видеть друг в друге экзистенциального противника, которого нужно рано или поздно уничтожить, либо дадут друг другу жить спокойно.

Также это будет зависеть от позиции Европы. Точнее, Запада в целом. И США, конечно же. Но в первую очередь от позиции Европы.



Сейчас там также возобладало отношение к войне в Украине как к "экзистенциальному" (для Европы) конфликту. Получила распространение теория о том, что европейцам выгодно затягивание войны в Украине, потому что если она закончится, то Путин нападет на ЕС. Мы уже писали много раз о крайней сомнительности этой теории.



Но она прямо влияет на позицию европейцев и является фактором, способствующим затягиванию войны (учитывая влияние ЕС и Британии на украинские власти). На это же влияние и внутриполитическая борьба в самих США, где демократам (союзным нынешним европейским элитам) не выгоден успех Трампа в деле достижения мира в Украине, так как это может усилить позиции республиканцев на выборах в Конгресс в конце следующего года.

Хотя как раз затягивание войны в Украине несет для Европы реальные экзистенциальные риски того, что она сама окажется прямо втянута в войну, с далеко не нулевым риском, в таком случае, перерастания ее в войну ядерную.



Поводов для этого может быть много. Например, европейцы в своей поддержке Украины перейдут некую "последнюю красную линию" Кремля, например, начав поставки дальнобойных ракет "Таурус" или же блокаду российских портов и "теневого флота". Либо российская "партия войны", если на фронте ситуация зайдет в тупик, убедит Кремль "припугнуть" Европу каким-то военным образом, чтобы заставить отказаться ее от помощи Киеву. А могут быть и просто некие непонятные ситуации наподобие внезапного появления дронов осенью этого года над Европой. Кто их запускал и для чего – до сих пор загадка. Но это сразу породило призывы на Западе дать России "ответку". Такие "анонимные" инциденты с целью спровоцировать войну европейцев (и даже в целом НАТО) с Россией не исключены, конечно, и в будущем.



И это и есть, повторимся, реальная экзистенциальная угроза и для Европы, и для Украины, и для России, да и для всего человечества, если учитывать риск ядерной войны.



И обнулить этот риск можно только одним образом – остановить войну в Украине.



К новому году эта задача решена не была.

Но, с учетом значительного сужения круга спорных вопросов, нельзя исключать, что это может произойти в ближайшие месяцы.



Это дает надежду на мир, но и одновременно делает эти месяцы крайне опасным. С одной стороны, "партии войны" во всех странах будут прилагать максимум усилий, чтобы сорвать договоренности (близкие к ним медиа уже пестрят прогнозами о том, что война в следующем году не закончится). С другой стороны, все стороны будут пытаться "поднять ставки", чтобы склонить противника к уступкам.



Однако, при наличии воли, дойти до результативного завершения переговоров возможно. Главное, помнить: реальная экзистенциальная угроза для всех - это продолжение войны, а не ее завершение на компромиссных условиях.