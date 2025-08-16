Интервью Трампа Fox News дало больше представлений об итогах его переговоров с Путиным на Аляске, чем заявления двух президентов на брифинге после встречи, где они лишь кратко заявили о прогрессе и о сохраняющихся разногласиях, а затем разлетелись по домам, отменив совместный обед.

Это уже побудило различных комментаторов заявить, что на встрече ни о чем договориться не удалось. Даже о "воздушном перемирии".

Однако в интервью Fox News Трамп прямо сказал, что договоренности есть. Главные его тезисы:

Он с Путиным согласовал многие параметры сделки по Украине. Остаются один-два неурегулированных вопроса, но и по ним у Трампа есть оптимизм. Теперь мяч на стороне Зеленского: от него сейчас зависит - будет мирное соглашение или нет. Президент Украины должен заключить сделку. Также президент США сказал, что в сделке должны поучаствовать и европейцы. При этом Трамп допустил, что Зеленский может и отказаться. Трамп не намерен пока вводить новые санкции против РФ и ее торговых партнеров, так как переговоры с Путиным, по его оценке, прошли очень хорошо. Россия великая ядерная держава и это правильно, что у США восстанавливается с ней диалог.

Трамп не сказал конкретно по каким пунктам сделки ему с Путиным удалось прийти к согласию. Ранее многие западные СМИ писали, что в ходе переговоров обсуждался вариант "обмена территорий", при котором Украина выводит войска из Донецкой области (Зеленский уже публично отказался это делать), а россияне - из Сумской и Харьковской. При этом в Запорожской и Херсонской областях линия фронта замораживается.

Такая ли схема согласована или нет пока неизвестно.

Но здесь ключевой другой момент.

До переговоров на Аляске диспозиция Трампа выглядела так: "я предложил перемирие, Зеленский на него согласился, теперь на него должен согласиться Путин, а если не согласится, то я введу против РФ жесточайше санкции".

Теперь же, исходя из заявления Трампа, ситуация выглядит кардинально по-другому: он с Путиным почти обо всем договорился (за исключением одного-двух пунктов) и теперь дело за Зеленским. Об одном из последствий такой "смены концепции" сказал сам Трамп - вводить новые санкции против РФ он не планирует (как мы уже писали, по одной из версий, чтоб получить повод отказаться от введения вторичных санкций, которые были чреваты началом глобальной торговой войны США с Китаем и Индией, Трамп и решил провести встречу с Путиным, объявив о ее успехе).

И это очень большая перемена.

Теперь есть несколько вариантов дальнейшего развития событий.

Первый - Зеленский соглашается с тем, что согласовали Путин и Трамп (как вариант - между всеми троими в ходе переговоров достигается компромисс), после чего состоится трёхсторонняя встреча, на которой будет достигнута договоренность о прекращении огня.

Второй - Зеленский отказывается принимать согласованные условия. И Трамп начинает на него давить с целью принудить к принятию, что может иметь для Киева очень серьёзные последствия, перед лицом которых Зеленский будет вынужден делать тяжелые выбор - либо принимать условия, либо вести войну фактически на два фронта - и с Москвой, и с Вашингтоном.

Третий - Зеленский отказывается принимать согласованные условия. Трамп в ответ жестких мер принуждения к нему применять не будет, а просто использует это как повод окончательно "умыть руки", минимизировав участие США в войне. Новых санкций против РФ при этом Трамп вводить не станет и, при определенных обстоятельствах, может даже начать отменять старые, отделив таким образом вопросы отношений США и России от темы Украины. Война же будет продолжаться, только позиции Киева из-за "самоустранения" США существенно ослабнут.

Четвертый - Зеленский, европейцы и "ястребы" в Республиканской партии убедят Трампа вновь "поменять концепцию": вернуться к ультиматуму Путину о немедленном и безусловном прекращении огня с угрозой введения санкций против основных торговых партнеров РФ. В таком случае может начаться новый виток эскалации. Причем не только по войне в Украине, но и в отношениях США и РФ.