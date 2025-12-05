Фридрих Мерц продвигает идею конфискации активов РФ. Фото – Фейсбук

Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированную поездку в Осло и вместо этого отправился в Брюссель.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Как утверждается, Мерц будет пытаться убедить Бельгию принять его план касательно использования замороженных резервов российского центрабанка.

Канцлер ФРГ намерен провести переговоры по этому вопросу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне Мерц призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Снимок заголовка на bloomberg.com Мерц срочно прибыл в Бельгию чтобы убедить Брюссель конфисковать замороженные активы России

Напомним, на этой неделе Брюссель отклонил репарационный проект ЕС по использованию заблокированных денег РФ на поддержку Киева.

При этом в Financial Times писали, что не только Бельгия опасается использовать активы РФ для репарационного кредита Украине.

