Канцлер Германии Фридрих Мерц отложил запланированную поездку в Осло и вместо этого отправился в Брюссель.

Об этом сообщает американское информационное агентство Bloomberg.

Как утверждается, Мерц будет пытаться убедить Бельгию принять его план касательно использования замороженных резервов российского центрабанка.

Канцлер ФРГ намерен провести переговоры по этому вопросу с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Накануне Мерц призвал страны ЕС не бояться разделить риски использования замороженных российских активов для предоставления займа Украине.

Напомним, на этой неделе Брюссель отклонил репарационный проект ЕС по использованию заблокированных денег РФ на поддержку Киева.

При этом в Financial Times писали, что не только Бельгия опасается использовать активы РФ для репарационного кредита Украине.