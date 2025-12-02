Соединенные Штаты еще летом заявили Евросоюзу, что выступают за возвращение России замороженных активов после завершения войны в Украине.

Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

"В администрации США есть люди, которые хотят иметь дела с Россией. История с активами им не подходит", - сказал представитель ЕС.

Американские чиновники "недвусмысленно заявили" об этом посланнику ЕС по санкциям Дэвиду О'Салливану, когда он летом посетил Вашингтон.

Но президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продолжила реализацию планов по использованию активов для финансирования Украины.

Однако сейчас Бельгия возражает против плана Еврокомиссии. А Politico полагает, что позицию Бельгии могут поддерживать США.

Напомним, что в мирном плане Трампа из 28 пунктов предлагалось инвестирование 100 миллиардов долларов активов в возглавляемые США "усилия по восстановлению и инвестированию в Украину". Остальная часть должна была пойти на "отдельный американо-российский механизм".

Чиновники ЕС были возмущены этим пунктом, так как он прямо блокировал идею выдачи репарационного кредита.

Правда, после переговоров украинской и американской делегации в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что пункт по использованию российских активов из плана убрали. Но официальных подтверждений этому до сих пор не было.

Кроме того, очевидно, что в рамках любых мирных договоренностей с РФ об урегулировании в Украине так или иначе одним из центральных элементов станет вопрос разморозки российских активов. На это указывают в том числе и противники репарационного кредита, заявляя, что его выдача может резко затруднить процесс мирного урегулирования.