Бельгия согласится на передачу российских активов Украине при выполнении трех условий.

Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера в Еврокомиссию.

По данным издания, Брюссель требует:

предоставить юридически обязывающие и безусловные гарантии по "репарационному" кредиту;

распределить все возможные правовые риски между всеми странами Евросоюза;

обеспечить участие в программе всех государств, на территории которых заморожены российские активы (то есть, чтобы кредит Украине обеспечивался в том числе этими активами).

Газета отмечает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить эти требования. Но Бельгия ожидает официального подтверждения и поддержки от остальных членов Евросоюза.

Напомним, о том, что Бельгия требует от ЕС разделить ответственность за изъятие замороженных российских активов, сообщалось еще в октябре.

А на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация активов РФ и кредитование за их счёт Украины заблокирует мирное соглашение об Украине.