Бельгия согласится на передачу российских активов Украине, но есть три условия
Бельгия согласится на передачу российских активов Украине при выполнении трех условий.
Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на письмо премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера в Еврокомиссию.
По данным издания, Брюссель требует:
- предоставить юридически обязывающие и безусловные гарантии по "репарационному" кредиту;
- распределить все возможные правовые риски между всеми странами Евросоюза;
- обеспечить участие в программе всех государств, на территории которых заморожены российские активы (то есть, чтобы кредит Украине обеспечивался в том числе этими активами).
Газета отмечает, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова выполнить эти требования. Но Бельгия ожидает официального подтверждения и поддержки от остальных членов Евросоюза.
Напомним, о том, что Бельгия требует от ЕС разделить ответственность за изъятие замороженных российских активов, сообщалось еще в октябре.
А на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что конфискация активов РФ и кредитование за их счёт Украины заблокирует мирное соглашение об Украине.