В понедельник, 22 декабря, в Украине идет 1398-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 22 декабря

13.31 В Сети публикуют кадры российских военных в Украине, передвигающихся на лошадях.

На первом видео, как заявлено, россияне скачут на штурм, но их поражают дроны. На втором российские военные передвигаются на лошадях по Покровску.

Ранее эксперты уже предполагали, что конница может появиться на поле боя в нынешней войне в Украине, так как основной вид наступательных действий с обеих сторон сейчас - это атаки малыми группами пехоты, поскольку техника быстро уничтожается дронами. При этом чем быстрее передвигается пехота, тем больше шансов у неё выжить. Для этого сначала россияне, а потом и ВСУ начали, например, использовать мотоциклы. А теперь на поле боя появилась и кавалерия. Пока только у россиян. Но не исключено, что как и в случае с мотоциклами, этот опыт в будущем перенимет и украинская армия.

12.24 Кадры масштабного пожара в порту "Южный" Одесской области после ночной атаки. Как сообщалось, горят контейнеры с мукой и растительным маслом.

11.25 В Одесской области ночью снова был атакован порт "Южный", сообщает вице-премьер Кулеба. Горели около 30 контейнеров с мукой и растительным маслом.

11.11 С 1 января увеличивается уровень минимальной зарплаты, которую должны получать сотрудники, чтобы сохранить бронь от мобилизации: с 20 000 грн до 21 617,50 грн.

Сумма рассчитывается как 2,5 размера минимальной заработной платы. В 2025 году она составляла 8000 грн, а с 2026 года - уже 8647 грн.

То есть те, кому зарплату не увеличат до нужного уровня, потеряют бронь.

10.01 Ночью были атакованы энергообъекты в нескольких регионах, в результате свет пропал у значительного количества абонентов в Одесской области, сообщает "Укрэнерго".

9.56 Новые кадры после прилета по стоянке грузовиков в порту Южный Одесской области в ночь на 20 декабря, где погибли 7 человек.

9.28 В Кривом Роге после атаки "Шахедов" повреждены Центры предоставления админуслуг "Я-Ветеран" и "Виза", сообщают местные паблики.

9.23 По предварительным данным, грузовой поезд сошел с рельсов в Житомирской области из-за прилета дрона, сообщает "Укрзализныця".

8.39 Ночью в Житомирской области сошли с рельсов грузовой состав, а также локомотив пассажирского поезда Харьков–Ужгород.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Причины ЧП уточняются.

Травмированы машинист грузового поезда и его помощник, ранена пассажирка.

Паблики предполагают, что по грузовому составу ударил "Шахед". Ранее сообщалось о воздушной тревоге в Коростене, близ которого случился инцидент.

7.55 У россиян крупное продвижение к югу от Северска, пишет военный паблик Deep State.

В частности, занята территория, ранее контролируемая ВСУ между Свято-Покровским и Васюковкой.

Южнее, со стороны Бахмута, россияне продвинулись от Орехово-Васильевки.

7.50 В Краснодарском крае после атаки беспилотников повреждены два причала и два судна.

Об этом сообщил региональный оперштаб.

На причалах в Темрюкском районе возникли возгорания площадью от 1 до 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет.

Ранее вечером в том же поселке обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов.

В минобороны РФ заявили, что за ночь над Краснодарским краем был перехвачен или уничтожен 41 беспилотник.

7.44 Ночью в Одесской области после прилёта исчезло электричество в районе Белгород-Днестровского, пишут местные паблики.

Также свет пропал в части Одессы, где поражён объект инфраструктуры, сообщили городские власти.