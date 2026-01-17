Президент Владимир Зеленский провел в первой половине января несколько довольно неожиданных встреч. Речь идет о появлении в президентском кабинете на Банковой экс-министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, шоумена и волонтера Сергея Притулы, бывшего главы одесской организации "Правый сектор" Сергея Стерненко, экс-главкома ВСУ Валерия Залужного и бывшего вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

При этом наблюдатели уже увязали воедино все эти встречи, усматривая определенную политическую линию президента.

О чем речь?

Кулеба, Залужный и Кубраков долго работали под руководством Зеленского и покинули команду власти не по своей воле: на этом настоял президент.

Причиной для увольнения Залужного стала, как считается, ревность Банковой к его растущей популярности, на которой взошли политические амбиции. Генерал по-прежнему считается в окружении Зеленского главным его политическим соперником и потенциально наибольшей угрозой на будущих президентских выборах. Тем более, что по опросам он побеждает действующего президента во втором туре.

Кубраков, будучи одно время фаворитом Зеленского, выстроил отношения с американским посольством "через голову" Банковой, за что и пострадал.

У Кулебы, по его же словам, не сложились отношения с Ермаком.

Притула, который не скрывает свои политические амбиции, с одной стороны близок к грантовым кругам, ориентированным на Запад. С другой стороны - в целом сохранял лояльность Зеленскому за исключением некоторых случаев (во время истории с попыткой лишения полномочий НАБУ и САП, а также во время коррупционного скандала с Миндичем).

Стерненко считается сейчас близким к Притуле и, в целом, плюс-минус придерживается той же линии. Хотя ранее он называл Зеленского "начинающим диктатором", когда правоохранительные органы и суды отправили его в тюрьму по обвинению в убийстве человека в Одессе в 2018 году. После начала полномасштабной войны градус критики он умерил и позиционировал себя как волонтер (при этом переодически попадая в скандалы с расходованием средств). В то же время он продолжал озвучивать отдельные угрозы в адрес президента с позиций "партии войны". Например, он фактически угрожал ему смертью, если тот согласится на требование России вывести войска из Донбасса.

Всех вышеперечисленных деятелей объединяет два момента.

Первое - тяжелые отношения с Ермаком.

Второе - близость к ориентированной ранее на Демпартию США, а сейчас на евроструктуры грантовой среде (ключевой части "антизеленской коалиции"), которая в последнее время атакует Зеленского, раскручивая через НАБУ, САП и близкие к себе СМИ коррупционные скандалы с ближайшим окружением президента.

Исходя из этого в политкругах обсуждают несколько версий, что означают все эти встречи.

Первая - это лишь продолжение пиар-линии Зеленского, который хочет перебить шлейф от коррупционного скандала, созданием ощущения, что он начинает "новый курс", отрекаясь от прежней "линии Ермака". Отсюда - и назначение противника Ермака Буданова главой Офиса президента, и серия встреч с лицами, с которыми у экс-главы ОП были тяжелые отношения. По данной версии, ничего существенного за этими рандеву не последует. Что, кстати, отчасти подтверждается комментариями самих участников встреч, которые говорили, что с президентом они никаких конкретных решений не обсуждали.

Вторая - Зеленский готовится к тяжелым уступкам по мирному соглашению. А потому хочет предварительно заручиться поддержкой лиц, которые имеют влияние на радикальную часть общества, чтоб попытаться удержать ее от бунта. Однако, никаких свидетельств того, что украинские власти намерены идти на серьезные уступки вроде вывод войск из Донецкой области пока нет. Также ничего о данной теме не заявляли и сами участники встреч после разговора с Зеленским.

Третья - Зеленский руководствуется предвыборной логикой, стремясь перетянуть в свой лагерь потенциальных противников. В первую очередь - Залужного, отговорив последнего от "сольного" участия в выборов и позвав в свой список. Впрочем, пока непонятно когда вообще будут выборы, а главное - когда и на каких условиях закончится война (без этого выборы проводить не будут). Следовательно - и обсуждать с кем-либо предметно предвыборные вопросы пока бессмысленно.

Четвертая - Зеленского все ж таки додавила Европа (которая, напомним, в 2026 год осталась фактически единственным источником финансовой поддержки Украины) на обновление правительства и всей системы власти в соответствии с требованиями ЕС и поддерживаемой европейцами "антизеленской коалиции". То есть - отказ от сопротивления стратегии установления внешнего контроля над силовыми структурами и судами (через отбор туда кадров с решающим голосом "международных экспертов"), а также госпредприятиями (через "независимых членов" набсоветов), а также наполнение властной вертикали лицами, готовыми такую стратегию проводить в жизнь. Вплоть до смены правительства, если понадобится. В этом плане показательна встреча Зеленского с Кубраковым, который считается проводником подобной линии. К ней же близок и Притула. Некоторые шаги президента также намекают на движение в данном направлении. Например, обещание внести закон о реформе Госбюро расследований, которое грантовые круги уже давно хотят взять под контроль.

В рамках этой версии также рассматривается и уголовное дело против Юлии Тимошенко - чтоб не мешала переформатировать власть, уводя в свой лагерь часть "слуг народа", о чем она активно вела переговоры в последние месяцы (подробнее об этом мы писали здесь).

Пятая - Зеленский лишь имитирует описанные выше движения в направлении, указанном Европой, пытаясь при этом, в реальности сохранить свой контроль над ситуацией. На это указывают, например, усилия, которые приложила Банковая для снятия с поста главы СБУ Малюка (отказавшегося выполнять приказы Банковой по борьбе антикоррупционными органами) и фактическая передача контроля над "тыловой" частью Службы первому заместителю главы СБУ Покладу, который, по распространенному в политкругах мнению, такие приказы выполнять готов.

Правда, пространство маневра для удержании ситуации под контролем у президента сильно сузилось за последнее время. Новый глава ОП Буданов, а также работающий с ним в связке Арахамия (сейчас контролирует парламентское большинство) имеют свои совместные политические амбиции и не факт, что будут работать на реализацию политических задач Зеленского. Также как и поддерживающий хорошие отношения с "грантовыми кругами" новый министр Федоров. Против "Слуг народа", в том числе и очень близких к президенту, сейчас работает НАБУ. И защитить свое окружение от этого президент пока не может.

Наконец, на фоне перестановок во власти, в СМИ (в том числе и в близких к "антизеленской коалиции") началась кампания за отставку главкома ВСУ Сырского. На его место продвигают ряд медийно-раскурученных командиров ВСУ. Если такая замена действительно произойдет, то это будет означать политизацию армию и постепенную потерю Зеленским контроля над ней.

Подробнее о происходящих политических процессах читайте в статье "Страны".

Под копирку

В Telegram-канале Зеленского в первой половине вышла серия достаточно похожих друг на друга постов о президентских встречах. Даже фотографии, их иллюстрирующие, были сделаны почти с одного ракурса. Президент сообщил, что встретился с экс-министрами Кулебой и Кубраковым, бывшим главкомом ВСУ Залужным, Притулой и Стерненко. С бывшим главой МИД разговор шел о ситуации вокруг Украины - как политической, так и информационной: "Рад, что Дмитрий - в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия".

Кубраков, по словам президента - в той же "команде" и готов "работать вместе и максимально эффективно ради совместных результатов".

"Обговорили некоторые аспекты чрезвычайной энергетической ситуации в украинских городах и общинах, перспективы нашего сотрудничества с партнерами ради усиления устойчивости и инфраструктурного развития Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале президента.

Слова Зеленского примечательны тем, что как раз Кубракова, когда он еще работал в правительстве, а также тогдашнего главу Агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафу Найема некоторые эксперты обвиняют в провале подготовки энергетических объектов к обстрелам, из-за чего в значительной степени сегодня украинская энергосистема находится на грани коллапса.

Залужного президент также похвалил за работу в "команде Украины", с ним он обсудил дипломатические задания, которые "могут усилить всех нас".

С Притулой и Стерненко обсуждалась помощь ВСУ, "волонтерскую работу", "законодательную поддержку волонтерства". Оба поста заканчиваются фразой "договорились сотрудничать".

Курс на примирение или новую коалицию

Еще когда появилось сообщение о беседе с Кулебой - она была первой в этой серии - началась дискуссия о действительных причинах встречаться с экс-министром, проработавшим с Зеленским более пяти лет. Источник, вхожий на Банковую, тогда убеждал, что президент взял линию на "примирение" с бывшими членами команды, с которыми плохо расстался.

Дескать, теперь после увольнения Ермака, интриговавшего против Кулебы и не только, и назначения новым главой ОП Кирилла Буданова, уже можно спокойно это делать. Тогда же поползли слухи, что президент предложил Кулебе место руководителя Службы внешней разведки. Кулеба потом это опроверг, сказав, что конкретные посты с ним не обсуждались, и вообще он не ищет новой должности. Но все же президент подумает, куда пристроить Кулебу.

Источник, близкий к руководству ОП, утверждает, что бывший министр будет в некоем статусе советовать президенту по внешнеполитической повестке и "заниматься продвижением интересов Украины за границей".

Примерно аналогично беседе с Кулебой охарактеризовали собеседники "Страны" и другие встречи. Но было одно исключение, о котором чуть ниже.

"Президент искренне верит, что если он с кем-то поговорил и увидел, что его собеседник тоже "за Украину", то с этим человеком можно работать. И тому приятно: он видит отзывчивого лидера, который всех слышит и которого можно будет меньше критиковать хотя бы какое-то время. А, возможно, еще и приведет новых сторонников. Мы ему объясняем, что это не так работает. Что условно, тот же Стерненко кого-то приведет, но кого-то и отнимет. Но президент стоит на своем", - уверяет источник, вхожий на Банковую.

При этом он обращает внимание на то, что тот же Притула "не чужой" нынешней команде власти. Ведь бывший директор благотворительного фонда Притулы Анна Гвоздяр была почти два года замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а сейчас в заместителях у недавно назначенного министра обороны Михаила Федорова.

"И "Голос" в Раде, когда нужно, дает голоса (часть фракции ориентирована на Притулу - Ред.). Вот недавно 8 депутатов добавились при голосовании за Шмыгаля на Минэнерго. Устинова (глава фракции "Голоса" - Ред.) подсуетилась. Не такая уж это оппозиция. Да и сам Притула, как, кстати, и Стерненко участвуют в парламентском диалоге с властью по волонтерской тематике", - комментирует источник отношения с Притулой и его партией "Голос".



Валерий Залужный в хорошем настроении. Фото: Ефрема Лукацкого

Залужный стоит особняком.

"Вообще-то он подчиненный президента, и тот может его вызвать в принципе без публичных объяснений, а по служебной необходимости", - объясняет собеседник, вхожий на Банковую.

При этом он указывает, что Залужный был в Киеве как раз по служебной необходимости, а не был вызван конкретно ради встречи с президентом - в эти проходили визиты высокопоставленных британских гостей - прежде всего, заместителя премьер-министра Великобритании, министра юстиции и бывшего главы МИД страны Дэвида Лэмми. Экс-главком ВСУ действительно встречал Лэмми на ж/д вокзале в Киеве и присутствовал на встрече Зеленского с британцем.

В политических кругах продолжают внимательно следить за Залужным, и, конечно, их с Зеленским разговор тет-а-тет немедленно принялись обсуждать. Как уже говорилось, не остались без внимания и другие встречи Зеленского.

Версии на этот счет ходят разные. Так, народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук написал на своей странице в Facebook, что Зеленский "активно ищет поддержки коммуникации не слишком популярных форматов завершения войны в самых разных сообществах".

Но есть и другое объяснение начавшегося достаточно внезапно сближения Зеленского с лицами, близкими к грантовым кругам. По этой версии, возможно, идет оформление нового союза между президентом и контрагентами в Украине глобалистских кругов, что может привести к "перезагрузке" правительства с учетом новых/старых кадров. Что, кроме прочего, требует сохранения прочного контроля Банковой над фракцией "Слуга народа". И потому Тимошенко, которая попыталась сыграть со "слугами" в свою игру, жестко осадили обысками и подозрением. Притула, горячо приветствующий приход НАБУ/САП к лидеру "Батькивщины", тут совсем не удивил.

Роль Залужного при таких перспективах пока непонятна.

Сразу же появилась версия, что Зеленский по-прежнему пытается отговорить Залужного от "сольного" участия в президентских и парламентских выборах и присоединится к партии президента.

Предвыборными мотивами часто объясняются и другие встречи президента. Однако в реальности трудно представить, что кто-либо из украинских политиков сейчас готов вести серьезные переговоры на предвыборные темы, не понимая главного - когда и на каких условиях закончится война, после которой и должны пройти выборы.