Президент Владимир Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании и экс-главкомом Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, во время встречи они говорили о "дипломатических задачах" и усилении устойчивости Украины.

"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши интересы, наших людей. Обсудили дипломатические задачи, актуальные сейчас и могут усилить всех нас – Украину, нашу устойчивость. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Напомним, известнейший колумнист газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус писал, что президентом Украины в следующем году станет Валерий Залужный.

Перед этим западные СМИ также писали, что Валерий Залужный готовится покинуть дипломатическую должность в Лондоне.

