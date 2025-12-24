Один из признаков, который в политических кругах трактуют как приближение выборов - набирающая обороты кампания против посла Украины в Лондоне и экс-главкома ВСУ Валерия Залужного в соцсетях.

Как считают сторонники экс-главкома, организована она по заказу Банковой.

Так, в сети распространяются ролики с вышедшей в продажу книгой о нем "Железный генерал". Первые строки в книге - цитата нынешнего посла в Лондоне: "Я выйду из Киева последним. В случае худшего точно не сдамся живым".

А народный депутат Марьяна Безуглая публикует фото экс-главкома, как она утверждает, на отдыхе в Доминикане.

Также по многим телеграм-каналам расходится видео с заявлением Залужного начала февраля 2022 года, где он скептически оценивает возможность российского вторжения.

Напомним, по большинству опросов Залужный побеждает Зеленского во втором туре.

Также, согласно опросам, блок Зеленского не попадает в тройку лидеров партийных рейтингов. В частности, 19,9% определившихся граждан отдали бы голос за условную партию Залужного, а блок Зеленского с 11,3% находится на четвертом месте.