Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный не исключает, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента, и уже отказался присоединиться к партии Владимира Зеленского.

Об этом пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источники.

"В частных беседах Залужный не подтвердил, что планирует идти в политику, но позволил себе порассуждать о том, какую платформу он мог бы предложить, если все-таки примет решение. Близкие к нему люди говорят, что он видит в Израиле образец, несмотря на его нынешние кровавые действия в Газе, рассматривая его как маленькую страну, окруженную врагами и полностью сосредоточенную на обороне", - сказано в материале.

Газета показывает, что экс-главком допускает для себя возможность участвовать в выборах президента.

"Он будет позиционировать себя как жесткого лидера военного времени, который пообещает кровь, пот и слезы украинскому народу в обмен на спасение нации, как Уинстон Черчилль", - сообщает газета.

Хотя Залужный и держит интригу с выдвижением, в возглавляемое им посольство Украины в Лондоне "постоянно прибывает поток политических паломников, чтобы предложить услуги, выразить поддержку или попытаться угадать, планирует ли генерал баллотироваться". Среди этих посетителей были украинские депутаты, активисты гражданского общества, представители богатых бизнесменов и даже бывший советник Дональда Трампа Пол Манафорт. Последний "посетил Залужного, чтобы представить свои услуги в качестве политического консультанта в любой будущей избирательной кампании".

"Залужный отклонил предложение", - пишет The Guardian.

По ее информации, еще одним частым гостем был глава Офиса президента Андрей Ермак, однако, как пишет издание, успеха в своей миссии он не добился.

"На встрече в ноябре прошлого года, как сообщил осведомленный источник, Ермак предложил Залужному официально присоединиться к политической команде президента, чтобы выступить единым фронтом перед будущими выборами. Залужный отказался, но пообещал Ермаку, что не будет публично критиковать Зеленского, пока продолжается война, сообщил источник. "Если я решу, что хочу идти в политику, вы услышите это сначала от меня, в частном порядке", — сказал Залужный Ермаку", - приводится в статье ещё одно свидетельство того, что посол не исключает своего участия в выборах.

Издание также пишет, что после перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Залужный не ответил на звонок вице-президента США Джей Ди Вэнса.

"Вэнс и другие люди из окружения Трампа, по-видимому, прощупывали тогда потенциальные альтернативы Зеленскому. Команда Вэнса пробовала различные дипломатические и другие каналы, чтобы достучаться до Залужного. Залужный, посоветовавшись с главой администрации Зеленского, отказался отвечать на звонок", - сообщает газета и добавляет, что после скандала в Белом доме генерал встретил Зеленского в аэропорту и сфотографировался с ним.

При этом издание пишет о напряженных отношениях Залужного и Зеленского, которые тянутся ещё с периода до вторжения.

За несколько месяцев до начала полномасштабной войны, сообщает The Guardian, Залужный настаивал на более интенсивной подготовке к нападению России. Но Зеленский "не был уверен в том, что страх перед вторжением реален, и считал, что, даже если это так, чрезмерная подготовка посеет панику среди населения и может дать россиянам предлог для вторжения".

По данным газеты, на заседании СНБО за два дня до войны Залужный и тогдашний министр обороны Алексей Резников высказались за введение военного положения, но Зеленский "все еще опасался создания паники".

"В конце концов Совбез проголосовал за принятие менее строгих мер. Россия вторглась через два дня", - пишет издание.

После начала вторжения противоречия между президентом и главкомом ВСУ сохранились, и по мере затягивания войны "между двумя мужчинами росло напряжение".

"Почти каждая стратегическая встреча заканчивалась разногласиями. В президентской команде также росло беспокойство по поводу популярности Залужного. Казалось, он развивал неприкасаемый мифический статус", - сказано в статье.

В итоге к февралю 2024 года Зеленскому "надоело" и он отправил Залужного в отставку.

Напомним, на прошлой неделе западная журналистка написала, что Залужный открыл предвыборный штаб и начал тайно готовиться к президентским выборам.

Подробнее о том, пойдет ли он на выборы, мы писали в отдельном материале.