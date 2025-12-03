Сегодняшнее принятие бюджета Верховной Радой на 2026 год и все параметры этого бюджета на данный момент никакого практического смысла не имеют.



В условиях, когда нет понимания по внешнему финансированию на следующий год, в бюджете можно прописывать любые цифры и любое повышение зарплат учителям.



Понимание это появится не ранее второй половины декабря. Только тогда и станет ясно, имеют ли указанные цифры какое-либо отношение к реальности или же бюджет придется кардинально переписывать (подробно об этом мы писали в отдельном материале).



Но нынешнее голосование за бюджет имеет политическое значение, о чем дал понять президент Владимир Зеленский в своем обращении по поводу голосования: "четкое свидетельство для всех партнеров, что никаких внутренних оснований для нестабильности в Украине не будет".



То есть президент на фоне коррупционного скандала вокруг Тимура Миндича и отставки Андрея Ермака пытается использовать голосование за бюджет, чтобы показать: "хоронить меня еще рано".



Но, на самом деле, происходящее не означает восстановление власти Зеленского в прежнем объеме.



Это значит, что из двух сценариев ослабления контроля президента над властной вертикалью, о которых мы уже писали, события развиваются по "мягкому сценарию". По крайней мере, пока.



Жесткий сценарий – это раскол "Слуги народа", формирование нового большинства в Раде, отставка правительства и принуждение Зеленского к назначению нового Кабмина. К нему вела дело так называемая "антизеленская коалиция".



"Оператором" же "мягкого сценария" был глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Еще с самого начала коррупционного скандала он продвигал альтернативную схему: Ермак, как главный раздражитель, отправляется в отставку, центр власти перемещается из Офиса президента в парламент. То есть в руки самого Арахамии, который поддерживает стабильное большинство в Раде, чтобы принимать законы и проводить назначения. Ему же переподчиняется и нынешнее правительство (без его отставки, но с возможным обновлением). Формально в политическом смысле ничего не меняется - все движения осуществляются как бы в рамках одной команды президента.

Но в реальности это радикальная перемена. Фактически Банковая теряет возможность ручного управления Радой и правительством (особенно с учетом того, что политический контроль президента над силовыми структурами, руками которых ранее он держал в повиновении и депутатов, и министров, ослаб после отставки Ермака). Зеленскому придется договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы.

Голосование за бюджет было индикатором, способен ли Арахамия собрать голоса и не допустить раскола в "Слуге народа". С задачей глава фракции справился, что, безусловно, усилит его политические позиции.

Однако сценарий "мягкой просадки" власти Зеленского может в любой момент перейти в жесткий.

Это возможно, как мы уже писали, в двух случаях.

Во-первых, если управляющие НАБУ силы возьмут курс на раскол "слуг" и формирование нового большинства и правительства - возможно, с последующей отставкой Зеленского. Для этого достаточно будет завести уголовные дела на ряд ключевых фигур во фракции "Слуга народа". Как показала ситуация с Ермаком, президент не может защитить от антикоррупционной вертикали своих соратников, а потому никто в СН и не будет сопротивляться новым политическим установкам. И не исключено, руководство фракции даже возглавит процесс выведения Рады из-под контроля Зеленского.

Во-вторых, если жесткое давление на Зеленского будет оказано со стороны президента США Дональда Трампа с целью принудить его либо к принятию условий мира, либо к отставке. В этом случае руководство фракции "Слуга народа" также вряд ли будет сопротивляться и постарается вписаться в новый расклад.

Во время голосования за бюджет проявило себя "большинство Арахамии" в Раде – в составе "слуг народа" и нескольких депутатских групп. Сейчас оно формально пропрезидентское, но в будущем может развернуться в любом направлении, в зависимости от обстоятельств.