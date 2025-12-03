Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2026 год. Проект во втором чтении поддержали 257 народных депутатов.

Об этом свидетельствует трансляция заседания парламента.

Фракция "Слуги народа" дала 193 голоса, "Европейская солидарность" и "Батькивщина" не голосовали, из "Голоса" законопроект поддержал лишь один депутат.

Перед голосованием за проект с трибуны Рады выступил министр финансов Сергей Марченко и сообщил, что в 2026 году для финансирования бюджета Украина должна привлечь более 45 миллиардов долларов от международных партнеров.

Как утверждает народный депутат Ярослав Железняк, из заложенного дефицита 45 миллиардов долларов поступление по меньшей мере половины, а именно около 19 миллиардов долларов (около 800 миллиардов гривен), пока не подтверждено.

Госбюджет-2026 предполагает доходы в размере 2 триллионов 918 миллиардов гривен и расходы в 4 триллиона 781 миллиард. Дефицит бюджетс составляет 18,5% ВВП.

Другие основные показатели госбюджета-2026:

Минимальная зарплата вырастет с 8 000 до 8 647 гривен, а зарплаты учителей - на 30% с 1 января и еще на 20% с 1 сентября. Зарплаты военным поднимать не будут, потому что на это нет средств.

Общий прожиточный минимум увеличивается с 2 920 до 3 209 гривен. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц — с 3 028 до 3 328 гривен. Прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность — с 2 361 до 2 595 гривен.

На телемарафон потратят 2 миллиарда гривен.

Напомним, законопроект №14000 о бюджете на следующий год в первом чтении парламент утвердил в конце октября.

Смысл принятия бюджета сейчас непонятен, ведь его проект исходит из того, что Украина получит от западных партнеров покрытие дефицита в размере около 60 миллиардов долларов. Однако зарубежные страны пока не могут утвердить помощь Киеву. О главных проблемах с бюджетом мы писали в отдельном материале.