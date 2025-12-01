Поступают новые сигналы о кризисе во фракции "Слуга народа".

Украинские издания со ссылкой на источники сообщают, что принятие государственного бюджета на 2026 год народные депутаты сегодня не согласовали.

По информации источников, часть депутатов поддерживает проект бюджета, но у другой части есть "разные условия".

Кроме того, как сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк, на этой неделе Рада не будет рассматривать назначение министров, потому что у "Слуги народа" нет ни кандидатов, ни голосов.

По его словам, на заседании фракции "Слуга народа", где должны были обсуждать вакансии на должности министра юстиции, министра энергетики и главы Фонда госимущества, присутствовала только половина депутатов.

Ранее Железняк сообщил, что оппозиция снова собирается блокировать трибуну в Верховной Раде на этой неделе. По его словам, "Евросолидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко требуют полной перезагрузки Кабинета министров и встречи с президентом Владимиром Зеленским по международным вопросам.

Подробнее о политических процессах, которые запустились в Украине после отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента, мы писали в отдельном материале.