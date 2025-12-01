Оппозиция снова собирается блокировать трибуну в Верховной Раде на этой неделе.

Об этом сообщил народный депутат ("Голос") Ярослав Железняк, присутствующий на согласительном совете парламента, который проходит в настоящее время

По его словам, "Евросолидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко требуют полной перезагрузки Кабинета министров и встречи с президентом Владимиром Зеленским по международным вопросам.

"И есть чувство, что сейчас к этой позиции присоединятся и другие группы + часть "Слуг народа", - пишет Железняк.

Также, по его словам, ни одна фракция, кроме "Слуг народа", не готова голосовать за проект бюджета на следующий год. Но и внутри СН, по данным нардепа, пока есть только 120 голосов при 226 необходимых.

Подробнее о давлении оппозиции на Зеленского мы писали в отдельном материале.

Также мы анализировали последствия отставки Андрея Ермака с поста главы Офиса президента.

