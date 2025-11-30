Зеленский находится "на грани", а его "борьба за выживание становится личной" - Sunday Times
Из-за отставки Андрея Ермака и давления США президент Украины Владимир Зеленский оказался в шатком положении.
Об этом пишет The Sunday Times.
В статье о будущем украинского президента издание отмечает, что причиной такого развития событий является отставка главы ОП Андрея Ермака на фоне ухудшения дел на фронте и давления американцев по мирной сделке.
"После того как он лишился своего самого доверенного помощника из-за коррупционного скандала и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, президент сталкивается с перспективой отхода союзников", - говорится в статье.
Издание задается вопросом, "сможет ли Зеленский пережить неизбежную реакцию на потерю своего самого доверенного советника и достаточно ли этой "головы", чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность".
"Его трудности усилились недавними, как воспринимают многие, неудачами на войне — ключевой логистический хаб Покровск был фактически захвачен российскими войсками в начале этого месяца, а текущие мирные переговоры многими в Украине рассматриваются как капитуляция перед Москвой", - добавляет газета.
Она также указывает на шаткость монобольшинства и со ссылкой на источники пишет, что много депутатов-мажоритарщиков из "Слуги народа" готовы покинуть фракцию и попытаться сформировать при помощи оппозиции новый Кабмин.
Напомним, СМИ пишут, что отставка Ермака может означать будущие уступки Украины в переговорах с РФ.
Последствия отставки главы ОП мы анализировали в отдельном материале.