Из-за отставки Андрея Ермака и давления США президент Украины Владимир Зеленский оказался в шатком положении.

Об этом пишет The Sunday Times.

В статье о будущем украинского президента издание отмечает, что причиной такого развития событий является отставка главы ОП Андрея Ермака на фоне ухудшения дел на фронте и давления американцев по мирной сделке.

"После того как он лишился своего самого доверенного помощника из-за коррупционного скандала и на фоне растущих вопросов к украинской военной стратегии, президент сталкивается с перспективой отхода союзников", - говорится в статье.

Издание задается вопросом, "сможет ли Зеленский пережить неизбежную реакцию на потерю своего самого доверенного советника и достаточно ли этой "головы", чтобы удовлетворить оппозиционных депутатов и широкую украинскую общественность".

"Его трудности усилились недавними, как воспринимают многие, неудачами на войне — ключевой логистический хаб Покровск был фактически захвачен российскими войсками в начале этого месяца, а текущие мирные переговоры многими в Украине рассматриваются как капитуляция перед Москвой", - добавляет газета.

Она также указывает на шаткость монобольшинства и со ссылкой на источники пишет, что много депутатов-мажоритарщиков из "Слуги народа" готовы покинуть фракцию и попытаться сформировать при помощи оппозиции новый Кабмин.

Напомним, СМИ пишут, что отставка Ермака может означать будущие уступки Украины в переговорах с РФ.



