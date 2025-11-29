Недавно покинувший пост главы Офиса президента (ОП) Андрей Ермак заявил, что не питает злобы к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за своего увольнения.

Об этом экс-чиновник заявил в интервью британской газете The Financial Times.

"Он был моим другом до этой работы и останется им после", – ответил Ермак на вопрос журналиста.

Отдельно бывший глава ОП "принял на себя заслугу за размывание пророссийского мирного предложения, составленного со стороны США", пишет издание.

"Делегация под моим руководством в Женеве вместе с нашими американскими партнёрами добилась того, чтобы 28-пунктный документ больше не существовал. Остаются несколько сложных моментов, которые нужно обсудить, и я считаю, что это возможно", – пояснил Ермак.

"В любом случае, президент – независимо от давления – не подпишет и не одобрит ничего, что противоречит интересам Украины", – добавил экс-глава ОП.

Напомним, по одной из версий, отставка Ермака связана с отказом Банковой (и лично главы ОП) принимать ключевые пункты мирного плана США (в частности, о выводе украинских войск из Донбасса).

При этом, как пишет The Washington Post, глава СНБО Украины Рустем Умеров согласился на вывод украинских войск из Донбасса и сокращение ВСУ.

Последствия отставки Ермака мы разбирали в отдельном материале.