На фоне отставки главы ОП Андрея Ермака в соцсетях публикуют слова президента Украины Владимира Зеленского четырёхлетней давности о томё, что они уйдут из власти вместе.

Соответствующие кадры распространились в политических телеграм-каналах.

"Он пришёл со мной - он уйдёт со мной", – сказал тогда Зеленский.

В этом интервью президент также называет Ермака "мощным менеджером, который работает 24/7".

Напомним, в Украине обсуждают замену Ермака на посту главы Офиса президента.

При этом, как выяснилось, уход Ермака произошёл за день до переговоров Украины и США по урегулированию конфликта с РФ.

Война в Украине продолжается 1374-й день. Мы следим за последними новостями пятницы, 28 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным Deep State, армия РФ снова продвинулась у Гуляйполя в Запорожской области. Также под Покровском противник вышел на окраины ключевой точки обороны – села Гришино к северо-западу от города. По сообщению украинского военного, отряды РФ оттуда уже выбиты, но ситуация на этом участке фронта тревожная.

