Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ушёл в отставку за день до переговоров с Уиткоффом и Кушнером в США.

Об этом пишет американский новостной портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Источник в Киеве назвал увольнение Ермака "политическим землетрясением", которое произошло "за день до того, как он должен был направиться в Майами для переговоров с командой президента США Дональда Трампа по плану мирного урегулирования".

Украинские официальные лица заявили Axios, что цель несостоявшихся переговоров состояла в том, чтобы завершить достижение взаимопонимания между США и Украиной до того, как Уиткофф и Кушнер отправятся в Москву для встречи главой РФ Владимиром Путиным.

Напомним, Ермак уволен с должности главы ОП после обысков НАБУ.

Ранее мы анализировали возможные последствия отставки Ермака для президента Украины Владимира Зеленского.

