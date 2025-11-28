Отставка главы Офиса президента Андрея Ермака из-за коррупционного скандала могла бы укрепить поддержку Владимира Зеленского внутри страны и за ее пределами, но при этом она и способна бросить тень коррупционных обвинений на самого президента.

Об этом пишет Reuters.

"Если Ермака вынудят уйти в отставку, это можно будет расценивать как обязательство навести порядок, но также и как признак того, что обвинения в коррупции подбираются все ближе к самому президенту. Обеспокоенность американских чиновников обвинениями во взяточничестве, из-за которых уже лишились должностей два министра, подорвала позиции Зеленского в тот момент, когда он больше всего нуждается в их доверии. Украина находится под давлением США, которые требуют принять мирные предложения. Коррупционный скандал также возник в тот момент, когда Украина пытается показать Европейскому Союзу, что она борется с коррупцией, что является ключевой задачей для нее на пути к вступлению в этот блок", - говорится в статье.

Напомним, представители Европейского Союза положительно отреагировали на обыски, проведённые НАБУ и САП у главы Офиса президента, приветствуя борьбу с коррупцией в Украине.

