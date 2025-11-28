Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят обыски у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Сначала об этом сообщил народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

По его словам, обыски начались утром.

О следственных действиях антикоррупционных органов также написал нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. Он назвал три причины обысков: они связаны с приказами силовым структурам следить за сотрудниками НАБУ и САП, участием Ермака в схемах Тимура Миндича, а также с еще одним объектом, который, как утверждает Гончаренко, Ермак "отжимал". По словам нардепа, этот эпизод задокументирован, но СМИ о нем пока не сообщали.

Издание "Украинская правда" уточнило, что обыски ведутся в правительственном квартале. А журналист Financial Times Кристофер Миллер со ссылкой на источники написал в Х, что они идут у Ермака дома. По его данным, следственные действия связаны с делом о коррупции в энергетике.

После публикаций информацию народных депутатов и СМИ подтвердили в НАБУ.

Напомним, по данным СМИ, Ермак фигурирует в материалах громкого коррупционного дела бизнесмена Миндича под псевдонимом Али-Баба. Прозвище образовано от инициалов чиновника: Андрей Борисович - АБ - Али-Баба. Фигуранта расследования Али-Бабу упоминал руководитель САП Александр Клименко. По его словам, после скандала с расследованием Али-Баба начал проводить совещания с силовиками, посвящённые тому, как остановить НАБУ и наказать его детективов.

Также пресса сообщала, что Владимир Зеленский принял решение о назначении Ермака главой украинской делегации на переговорах с представителями США, после того как узнал о подготовке ему подозрения от НАБУ. Но, как видим, от проведения следственных действий Ермака это не уберегло.