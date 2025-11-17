Глава Офиса президента Андрей Ермак тоже есть на записях прослушки переговоров окружения Тимура Миндича, он фигурирует на них как Али-Баба.

Об этом заявил в ролике на своем Ютуб-канале народный депутат из "Голоса" Ярослав Железняк.

Такого фигуранта расследования упоминал руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко. По его словам, после скандала с расследованием Али-Баба начал проводить совещания с силовиками, посвящённые тому, как остановить Национальное антикоррупционное бюро Украины и наказать его детективов.

По данным источников Железняка, Али-Баба - это Ермак. Прозвище образовано от инициалов: Андрей Борисович - АБ - Али-Баба. О происхождении прозвища написала и Марьяна Безуглая

"Ермака в нашей "политической семье" обычно называют (кодируют) просто и скромно: АБ. Да, за этими на первый взгляд очевидными инициалами скрывается его расширенный "позывной": Алла Борисовна". Почему такая традиция и при чем здесь певица, не знаю", - написала Безуглая.

"И так как у него есть отдельная кличка, что-то мне кажется, он обо всей этой движухе в офисе Цукермана и на квартире Миндича прекрасно знал", - сказал Железняк. Нардеп добавил, что Ермак был в курсе коррупционных схем и близко контактировал с Миндичем, который, по его версии, и поспособствовал назначению Ермака главой Офиса президента.

По мнению Железняка, Ермак еще и руководил летом операцией по лишению НАБУ и САП полномочий. Тогда он отговаривал Владимира Зеленского идти на какие-либо уступки в противостоянии с антикоррупционными органами и продолжает делать это сейчас.

Железняк считает, что Ермак должен быть уволен с поста главы Офиса президента, но сомневается, что Зеленский на это пойдет.

Напомним, отставка Ермака и правительства Юлии Свириденко является одной из главных промежуточных целей "антизеленской коалиции", которая сейчас ведет кампанию против президента.

Ранее мы анализировали, какой может быть реакция Европы на коррупционный скандал в Украине.