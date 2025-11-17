Бывший госсекретарь США Майк Помпео вошел в наблюдательный совет украинской оборонной компании Fire Point, которую связывают с обвиняемым в коррупции бизнесменом Тимуром Миндичем, близким к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом пишет AP.

Переход Помпео в компанию стал частью стратегии Fire Point по усилению международного веса на фоне продолжающегося коррупционного расследования.

Помпео, как отмечают источники, должен помочь компании выстроить связи на Западе, повысить доверие иностранных партнеров и облегчить выход Fire Point на новые рынки.

Он также участвует в переговорах вокруг завода, который компания открывает в Дании, и консультирует по вопросам экспортных правил и безопасности технологий.

Агентство уточняет, что Fire Point находится "под пристальным вниманием" из-за расследования, которое длится уже год. Критики указывают на непрозрачность ее структуры и предполагаемые связи с близким к Зеленскому бизнесменом Миндичем.

Ранее представители САП заявили, что, по версии следствия, Миндич оказывал влияние на министерство обороны для "осуществления преступной деятельности".

