Производитель дронов и ракет "Фламинго", украинская компания Fire Point фигурирует на записях переговоров участников коррупционной схемы, организованной Тимуром Миндичем.

Об этом сообщил народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Фрагмент переговоров о производителях ракет с записей НАБУ зачитала прокурор САП на судебном заседании по избранию меры пресечения Игорю Фурсенко, подозреваемому по делу о коррупции на контрактах "Энергоатома".

По данным Железняка, на записях речь идет о вероятном совладельце компании Fire Point Игоре Хмелеве, которого в материалах дела называют Шмель. Хмелев давно дружит с Миндичем, на него оформлен бизнес жены Миндича Екатерины Вебер по продаже брендовой одежды Kameron.

Также депутат упомянул ещё одного совладельца компании и инженера Дениса Штилера (на записях он Электроник).

"Именно его друг детства, Егор Скалига, является официальным владельцем в реестрах. Так что не ищите там связей с "95-м кварталом". Это просто совпадение по сфере", - заявил Железняк.

Между тем на фоне коррупционного скандала с Миндичем Генштаб ВСУ заявил о поражении объектов в РФ ракетами "Фламинго".

Во вторник, на следующий день после объявления о резонансном расследовании коррупции, Генштаб сообщил, что "в целом наращиваем эффективность применения отечественных средств поражения дальнего действия: ракет "Нептун", "Фламинго", а также реактивных дронов".

А сегодня Генштаб в своих соцсетях рассказал об ударах по десяткам объектов на территории РФ и оккупированных территориях Украины ракетами "Фламинго", дронами "Лютый" и гибридом ракеты и дрона "Барс".

Ранее о применении "Фламинго" ведомство не сообщало.

Напомним, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что арестованный фигурант дела "Энергоатома" Игорь Фурсенко также работает на Fire Point.

О том, что расследование дела Миндича касается не только энергетики, но и оборонки, ранее сообщало НАБУ.