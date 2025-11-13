Коррупционный скандал вокруг близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича затруднит для Украины получение финансирования Евросоюза.

Об этом сообщает Politico.

В статье отмечается, что Украина и так рискует остаться без денег в феврале, если Бельгия не отменит блокировку репарационного кредита. Пока нет свидетельств, что Брюссель изменит свою позицию. Вместе с ним против кредита выступает еще и Словакия. Без этого кредита ЕС будет трудно найти средства, необходимые Украине. Маловероятно, что европейцы возьмут новый кредит. А США уже прекратили помощь Украине после возвращения в Белый дом президента США Дональда Трампа.

Это может привести к тому, что "коалиция желающих" будет пытаться собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции.

"Все это происходит в очень неподходящий момент, когда Брюссель должен принять решение о выделении дополнительного финансирования Киеву. Это создает украинцам огромные проблемы с убеждением западных союзников продолжать финансирование. И это дает повод сторонникам MAGA и представителям Центральной Европы, например, венграм, задаться вопросом: "Зачем мы это делаем?" - сказал иностранный советник украинского правительства.

Бывший украинский чиновник ожидает, что западные финансирование и поставки оружия будут продолжены, поскольку Украина "слишком велика, чтобы потерпеть крах". Но Брюссель будет очень решительно выражать свое недовольство за кулисами и более тесно увязывать финансирование некоторых будущих проектов с реформами.

Также источники издания утверждают, что НАБУ в ближайшее время проведёт рейды, направленные на борьбу с коррупцией в Министерстве обороны.

По их данным, предметом расследования являются завышенные цены в сфере оборонных закупок.

Напомним, что глава МИД Германии уже поддержал действия НАБУ против окружения Зеленского.

Ранее мы анализировали возможные последствия скандала с "пленками Миндича" для Украины.