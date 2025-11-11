Расследование дела бизнесмена Тимура Миндича, который, по данным СМИ, фигурирует в материалах НАБУ под прозвищем Карлсон, касается коррупции не только в сфере энергетики, но и в оборонном секторе.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что именно Карлсон курировал деятельность так называемой прачечной, через которую отмывались деньги, полученные преступным путем. По данным следствия, на записях переговоров он руководит финансовыми потоками, обсуждает фиктивное трудоустройство доверенных лиц, дает указания по вопросам безопасности и проявляет осведомленность о возможном интересе НАБУ.

"Из дома на верхних этажах дома по ул. Грушевского в Киеве Карлсон определял, кому и сколько выдавать или перечислять наличные деньги, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах - в частности, в энергетической и оборонной сферах", - говорится в сообщении.

Между тем детективы НАБУ задержали пятерых человек и сообщили о подозрении семи участникам преступной организации. Среди них - бизнесмен, руководивший схемой, бывший советник министра энергетики, топ-менеджер "Энергоатома" и четверо сотрудников так называемого бэк-офиса по отмыванию денег.

Следствие установило, что группа систематически получала откаты от контрагентов "Энергоатома" в размере 10–15% от стоимости контрактов. За отказ от взноса партнерам грозило блокирование платежей или исключение из числа поставщиков - внутри схемы это называли шлагбаумом.

Отмывание средств происходило через офис в центре Киева, через который, по данным следствия, прошло около $100 млн.

Операция по документированию деятельности группы длилась более 15 месяцев. Проведено свыше 70 обысков, изъяты документы и крупные суммы наличных.

Пока НАБУ сообщает только о подозрении в деле об откатах в "Энергоатоме". То есть в будущем вероятны новые подробности о хищениях на оборонке.

Напомним, руководитель группы детективов НАБУ Александр Абакумов заявил, что к коррупционной схеме в энергетической сфере могут быть причастны четыре бывших и действующих министра.

В отдельном материале мы анализировали, какие последствия для Зеленского будет иметь дело Миндича.