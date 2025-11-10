Национальное антикоррупционное бюро Украины утверждает, что легализацией средств, украденных на энергетике, занимался офис в центре Киева, помещение которого принадлежало семье экс-нардепа, а ныне сенатора РФ Андрея Деркача.

НАБУ заявляет, что через этот офис прошло около 100 млн долл.

Там же осуществлялся учет полученных средств, велась "черная бухгалтерия" и организовывались отмывания денег через сеть компаний-нерезидентов. Значительная часть операций, в том числе выдача наличных, проводилась за пределами Украины.

Специализированная антикоррупционная прокуратура также проводит служебное расследование о возможной утечке информации, которая позволила Миндичу покинуть Украину накануне обысков.

"Такое решение руководитель САП принял на основании рапорта одного из прокуроров САП, который осуществляет процессуальное руководство по расследованию масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики и ряда других дел", - говорится в сообщении.

Ранее УП со ссылкой на источники заявила, что к утечке информации может быть причастен первый замглавы САП Андрей Синюк (считается, что он близок к Офису президента). Журналисты засняли, как он неоднократно встречался с адвокатом Алексеем Менивым, которого видели возле дома Миндича.

Сам Синюк это отрицает. Он заявил, что давно дружит с адвокатом, а к делу Миндича не имел доступа. И что Менив в доме, где есть квартира у Миндича, поселил свою семью.

Напомним, что по делу Миндича проходит бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, который ранее был помощником Деркача.

Сегодня детективы НАБУ пришли с обысками к одному из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.

Что означает дело Миндича, мы писали в отдельном материале.