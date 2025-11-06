Один из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского бизнесмен Тимур Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации издания, дело может касаться коррупции на Одесском припортовом заводе, неформальный контроль за которым еще до полномасштабной войны перешел от одного совладельца студии "Квартал 95" Сергея Шефира к другому – Тимуру Миндичу.

В апреле 2023 года НАБУ объявило в розыск подозреваемых в хищении средств на ОПЗ. Один из них, бизнесмен Александр Горбуненко, за несколько дней до вторжения РФ уехал в США по туристической визе, где получил временную защиту как беженец. После обращения НАБУ в апреле 2025 года в США против него возбудили уголовное дело. При попытке вылета в Дубай его задержали в аэропорту.

На находящегося под стражей Горбуненко пытались официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос, в том числе касательно Миндича.

После этого представители ФБР внезапно забрали Горбуненко из-под стражи, но не депортировали его, не оштрафовали и не посадили в тюрьму, а выпустили на свободу со статусом защиты. Это может свидетельствовать о том, что Горбуненко пошел на сотрудничество с американцами.

"Горбуненко мог отмывать деньги. Как и все другие участники схемы ОПЗ. Поэтому очевидно, что он может быть интересен федералам не только в контексте Миндича, но и в отношении других влиятельных пользователей схем легализации денег", – сказал один из представителей украинской правоохранительной системы.

Александр Горбуненко. Фото: 24 канал

Ранее мы сообщали, что в квартире Миндича, где бывал Зеленский, было обнаружено прослушивающее устройство.

Чем грозит Зеленскому дело Миндича, мы разбирались в отдельном материале.