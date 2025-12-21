Граница с Польшей традиционно перегружена перед новогодними праздниками. Скриншот видео

На границе Украины с Польшей - коллапс: сотни легковых машин и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя соответствующие кадры.

Самая сложная ситуация фиксируется в пунктах пропуска Краковец и Шегини, где время ожидания перед прохождением контрольно-пропускного пункта (КПП) достигает 20 часов.

Для пассажирских перевозок действует электронная система "еЧерга", где водители самостоятельно бронируют время пересечения границы, система пока не работает, из-за чего автобусы оформляются "вручную", создавая дополнительную загрузку проезда.

Далее следует рейтинг КПП на границе Украины и Польши (от большей загруженности к меньшей) по состоянию на сегодняшний день.

   Выезд из Украины:    Въезд в Украину:
      Краковец
      Рава-Русская
      Шегини
      Смильница
      Грушев
      Угринов
      Нижанковичи		      Краковец
     Шегини
     Рава-Русская
     Угринов
     Нижанковичи
     Грушев
     Смильница

Пограничная служба Украины призывает при планировании поездок просматривать оперативные сводки, поскольку интенсивность движения через те или иные КПП может меняться в течение дня.

Между тем в соцсетях предполагают, что многие пытаются попасть домой на Новый год и Рождество.

