На границе Украины с Польшей - коллапс: сотни легковых машин и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя соответствующие кадры.

Самая сложная ситуация фиксируется в пунктах пропуска Краковец и Шегини, где время ожидания перед прохождением контрольно-пропускного пункта (КПП) достигает 20 часов.

Для пассажирских перевозок действует электронная система "еЧерга", где водители самостоятельно бронируют время пересечения границы, система пока не работает, из-за чего автобусы оформляются "вручную", создавая дополнительную загрузку проезда.

Далее следует рейтинг КПП на границе Украины и Польши (от большей загруженности к меньшей) по состоянию на сегодняшний день.

Выезд из Украины: Въезд в Украину: Краковец

Рава-Русская

Шегини

Смильница

Грушев

Угринов

Нижанковичи Краковец

Шегини

Рава-Русская

Угринов

Нижанковичи

Грушев

Смильница

Пограничная служба Украины призывает при планировании поездок просматривать оперативные сводки, поскольку интенсивность движения через те или иные КПП может меняться в течение дня.

Между тем в соцсетях предполагают, что многие пытаются попасть домой на Новый год и Рождество.

