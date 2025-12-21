Сотни авто и десятки автобусов. На границе Украины и Польши возник транспортный коллапс. Видео
На границе Украины с Польшей - коллапс: сотни легковых машин и десятки автобусов стоят в очередях на пересечение границы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя соответствующие кадры.
Самая сложная ситуация фиксируется в пунктах пропуска Краковец и Шегини, где время ожидания перед прохождением контрольно-пропускного пункта (КПП) достигает 20 часов.
Для пассажирских перевозок действует электронная система "еЧерга", где водители самостоятельно бронируют время пересечения границы, система пока не работает, из-за чего автобусы оформляются "вручную", создавая дополнительную загрузку проезда.
Далее следует рейтинг КПП на границе Украины и Польши (от большей загруженности к меньшей) по состоянию на сегодняшний день.
|Выезд из Украины:
|Въезд в Украину:
| Краковец
Рава-Русская
Шегини
Смильница
Грушев
Угринов
Нижанковичи
| Краковец
Шегини
Рава-Русская
Угринов
Нижанковичи
Грушев
Смильница
Пограничная служба Украины призывает при планировании поездок просматривать оперативные сводки, поскольку интенсивность движения через те или иные КПП может меняться в течение дня.
Между тем в соцсетях предполагают, что многие пытаются попасть домой на Новый год и Рождество.
Напомним, ранее в Польше назвали точную дату отмены особого статуса украинских беженцев.
