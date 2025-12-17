Укрепление восточных границ. Впервые со времен холодной войны Польша начинает производство противопехотных мин
Польша впервые со времен холодной войны начинает производство противопехотных мин. Варшава планирует разместить их вдоль своей восточной границы, а также, возможно, экспортировать в Украину.
Об этом сообщает агентство Reuters.
"Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки", – заявил агентству заместитель министра обороны Павел Залевский.
По его словам, Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и Россией в рамках оборонительной программы "Восточный щит".
Как рассказал гендиректор оборонного концерна Belma, идет подготовка к производству до 5-6 миллионов мин всех типов, включая противопехотные. Излишки продукции могут поставляться союзникам, в том числе в Украину.
Ранее сообщалось, что Польша построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски своих войск.
Напомним, еще в 2023 году Польша усилила охрану границ с Беларусью и Россией.
