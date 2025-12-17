Польша впервые со времен холодной войны начинает производство противопехотных мин. Варшава планирует разместить их вдоль своей восточной границы, а также, возможно, экспортировать в Украину.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Нас интересуют крупные партии продукции в кратчайшие сроки", – заявил агентству заместитель министра обороны Павел Залевский.

По его словам, Польша хочет использовать противопехотные мины для укрепления своих границ с Беларусью и Россией в рамках оборонительной программы "Восточный щит".

Как рассказал гендиректор оборонного концерна Belma, идет подготовка к производству до 5-6 миллионов мин всех типов, включая противопехотные. Излишки продукции могут поставляться союзникам, в том числе в Украину.

Ранее сообщалось, что Польша построит дорогу к Калининградской области для быстрой переброски своих войск.

Напомним, еще в 2023 году Польша усилила охрану границ с Беларусью и Россией.

