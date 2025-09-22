В Латвии заявили, что восстановят болота, которые могут служить природными барьерами на границе с Россией и Беларусью.

Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

Как выяснилось, планируется восстановить не только болота, но и водоемы с лесными массивами.

"Национальные вооружённые силы поддерживают возрождение исторических мест добычи торфа на восточной границе. Их восстановление может стать значительным вкладом в укрепление обороноспособности страны, выполняя функции природных преград на восточной границе Латвии", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что особенно важно сосредоточить внимание на тех местах добычи торфа, где восстановление болот может непосредственно способствовать "строительству Балтийской линии обороны на восточной границе".

По словам военных, это позволит сократить расходы на охрану рубежей: предполагается, что естественная природная преграда усложнит передвижение техники и людей, а значит, снизит потребность в постоянном присутствии пограничных подразделений.

