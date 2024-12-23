Если россияне будут атаковать Херсон, им это будет легче сделать благодаря замёрзшим болотам - СМИ
Россия планирует активизировать боевые действия в правобережной части Херсонской области. Если российские войска будут атаковать Херсон, им это будет легче сделать благодаря замёрзшим болотам.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
Операция потребует форсирования Днепра на лодках или наведения переправ. Но из-за подрыва Каховской ГЭС на отдельных участках Днепра образовалось сплошное болото, которое в холодную погоду замерзает, что облегчает проход.
Источники утверждают, что решение атаковать Херсон в РФ уже принято.
Напомним, что на прошлой неделе россияне уже предпринимали попытки форсирования Днепра на лодках и закрепились на дачах в районе Антоновского моста.
Ранее о планах РФ атаковать Херсон заявляли украинские власти.
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