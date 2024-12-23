Россия планирует активизировать боевые действия в правобережной части Херсонской области. Если российские войска будут атаковать Херсон, им это будет легче сделать благодаря замёрзшим болотам.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Операция потребует форсирования Днепра на лодках или наведения переправ. Но из-за подрыва Каховской ГЭС на отдельных участках Днепра образовалось сплошное болото, которое в холодную погоду замерзает, что облегчает проход.

Источники утверждают, что решение атаковать Херсон в РФ уже принято.

Напомним, что на прошлой неделе россияне уже предпринимали попытки форсирования Днепра на лодках и закрепились на дачах в районе Антоновского моста.

Ранее о планах РФ атаковать Херсон заявляли украинские власти.

Война в Украине идет 1034-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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