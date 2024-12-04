Россия готовится к наступлению на Херсон и планирует форсировать Днепр на лодках.

Об этом заявил газете Financial Times глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Россия хочет начать здесь еще одно наступление", - сказал Прокудин.

По его словам, россияне собрали "300 лодок для переправы через реку".

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук рассказал, что россияне продолжают пытаться захватить острова на Днепре, чтобы приблизиться к западному берегу Херсона. Недавно они провели масштабную атаку на остров Казацкий, что недалеко от Новой Каховки.

Украинские чиновники подозревают, что нападение на Херсон является частью плана РФ по усилению давления на Киев до прихода Трампа.

Сейчас же Херсон постоянно атакуют дроны, которые охотятся за гражданскими. Это ускорило выезд из города населения. По данным FT, из довоенных 250 тысяч остались всего 60 тысяч. В области - от миллиона остались 158 тысяч человек.

Напомним, что Херсон пробыл в оккупации первые девять месяцев войны и был освобожден в ходе контрнаступления ВСУ 11 ноября 2022 года. Россияне тогда отступили из города без боя.

В 2023-м мы рассказывали в отдельном материале о том, что происходит в Херсоне спустя год после освобождения.