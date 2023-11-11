Сегодня исполняется ровно год со дня освобождения Херсона. Это произошло 11 ноября 2022 года. За день до того российские войска покинули и Херсон, и весь правый берег Днепра. Последние части переправлялись через реку в ночь с 10 на 11 ноября.

В последующие дни было много сообщений о том, что десятки тысяч россиян остались брошеными на правом берегу. А также, что сотни или даже тысячи солдат РФ остались в Херсоне, переодевшись в гражданскую одежду.

Однако ни одно из этих утверждений не оказалось правдивым. За исключением единичных примеров, российских солдат на правом берегу после 11 ноября не осталось.

Российская армия заняла позиции на левом берегу, река Днепр превратилась в линию фронта, а сам Херсон - в прифронтовой город со всеми вытекающими отсюда последствиями.

"Страна" поговорила с местными жителями и выяснила, как живет Херсон спустя год после освобождения.

"От бомб вообще никакого спасения"

Главная проблема - регулярные обстрелы Херсона. Причем, в последнее время их интенсивность сильно увеличилась, так как активизировались бои на левом берегу Днепра, где украинские войска пытаются создать плацдармы. По ним, а также по их тылам на правом берегу наносят удары россияне.

Впрочем, и до этого обострения Херсон обстреливался крайне интенсивно, поскольку находится прямо на линии фронта, которая проходит по Днепру.

Местные жители говорят о том, что спасения нет даже от ракет, которые по идее Украина может сбивать.

"У нас в области отсутствует ПВО. Город забрасывают снарядами, бомбами, в последнее время к нам летят ракеты — недавно прилетела мощнейшая ракета в пятиэтажку — авиабомбы десятками бросают. И люди задают вопросы", — рассказывает нам местный житель Иван.

По словам херсонца, власти на эти возмущения отвечают, что "тут невозможно поставить серьезное ПВО, и если не понимаете, не задавайте вопросов".

"Хотя, когда давали "Пэтриоты", говорилось о том, что один из них будет на Херсонском направлении. Но его тут нет — потому что опасно, его могут уничтожить на самом передке", — говорит мужчина.

По его словам, от бомб нет никакого спасения. За сутки недавно было под 90 — рекорд, а они по мощности, как ракеты.

Зеленский на одном из последних заседаний Ставки верховного главнокомандующего уже отреагировал на эту проблему и заявил, что в ближайшее время Херсон защитят системами ПВО.

Три волны херсонской "эмиграции"

Обстрелы, конечно, сказываются на жизни в городе. Количество людей здесь значительно сократилось не только в сравнении с предвоенным периодом, но и с весной прошлого года.

Город пережил после 24 февраля 2022 года несколько волн оттока населения.

Первая волна - это весна-лето 2022 года, когда уезжали те, кто не хотел жить под российской властью или просто хотел уехать в Украину или в Европу. Вторая волна - это октябрь-ноябрь 2022 года - тогда уезжали те, кто не хотел жить под украинской властью, а также мужчины (или семьи с мужчинами), которые хотели избежать мобилизации в ВСУ и невозможности выехать за пределы Украины. Они затем оседали либо на захваченных россиянами украинских территориях, либо уезжали в РФ, либо - через РФ в Европу. И таких тоже было немало.

После освобождения начались разноплановые движения.

Часть людей в город вернулось.

Во-первых, приехали люди скромного достатка, кто не мог долго жить в эвакуации на Западной Украине или в Одессе из-за дороговизны жилья. В Херсоне же, несмотря на опасность, люди живут в своих домах и квартирах.

Во-вторых, есть люди, которые очень сильно скучали по Херсону и решили вернуться в родной город несмотря ни на что.

В-третьих, кто-то приехал в периоды затишья после подрыва Каховской ГЭС. Тогда снизилось количество обстрелов, поскольку и россиянам, и ВСУ было не до этого - и определенные люди сочли, что обстановка стала безопаснее. Но из этой группы сейчас многие уезжают снова.

Четвертая категория людей приехала по работе — военные, медики, спасатели, полицейские, инженеры сотовой связи.

Однако параллельно идет и другой процесс - люди из города уезжают из-за постоянных обстрелов. И это "третья волна эмиграции".

Поэтому, сколько по итогу сейчас в городе осталось жителей - сказать трудно.

Власти Херсона в начале года сообщали, что, по их оценкам в городе осталось 50-60 тысяч человек (для сравнения - до войны здесь жило 330 тысяч). Сейчас, по распространенному среди горожан, а также в местной власти, мнению, живет больше. Но точного числа не может сказать никто (называются цифры от 70 до 100 тысяч человек).

Жизнь под обстрелами

Тем не менее, жизнь продолжается.

Даже в прифронтовых кварталах — например, на приречной Киндийке — функционируют магазинчики, шиномонтажки.

"Однако то, что рядом война, ощущается. Периодически в близких к Днепру кварталах не встретишь ни одной машины даже днем. Люди там стараются жить аккуратно и не особо "шляются", — рассказывает нам местная жительница Карина.

Во многих прибрежных кварталах с момента освобождения так и не включили свет, говорит она.

В районах, которые дальше от реки — например, в Таврическом или Шумянском — жизнь в сравнении с прифронтовыми улицами можно сказать "бьет ключом". Открываются магазины, парикмахерские, которые раньше не работали.

"Если нет обстрелов, то в определенных местах создается впечатление, что ты в мирной жизни, переместился на машине времени. Но потом это ощущение резко меняется, когда начинается стрельба, взрывы, прилеты. Или едешь по городу — сперва все хорошо, затем встречаешь разбитый дом или воронку от прилета. И в таком "когнитивном диссонансе" мы постоянно живем", — говорит Карина.

В Херсоне, по мнению местных жителей, остались те, кто адаптировался к постоянным звукам обстрелов, в том числе — исходящих. Приезжие часто принимают их за российские удары.

"Недавно из Киева к нам приехала съемочная группа. Когда начала бить наша артиллерия, приезжие бросились на пол, а местные продолжали заниматься своими делами". Для людей, которые приезжают извне, ощущения от Херсона более яркие и страшные", — рассказывает "Стране" херсонец Иван.

Но в целом, людей в городе мало, что сразу бросается в глаза на любом из видео из города. Особенно в тех районах, которые чаще всего подвергаются обстрелам.

Возможно с этим связано то, что в Херсоне нет уличной мобилизации.

"По городу периодически возникают слухи о военкомах в людных местах, ни я, ни мои знакомые ни разу не видели раздачу повесток на улице", — говорит "Стране" Иван.

Мужчина объясняет это тем, что из города уехало большинство молодежи. Остались в основном пожилые либо взрослые с детьми.

Школы в онлайне, дети - в американских церквях

Все школы Херсона работают онлайн — ни одной, работающей "вживую" нет из-за постоянной опасности обстрелов. Рядом со многими учебными заведениями уже были прилеты. "Оффлайн" в школах могут функционировать "пункты несокрушимости" или гуманитарные хабы.

Как рассказал нам один из учителей, среди руководителей школ единицы находятся в Херсоне, остальные руководят "на удаленке". Большинство уехали на другие украинские территории.

Среди обычных же учителей ситуация иная - их осталось в городе порядка 40% от того, что было раньше.

Те педагоги, которые перешли работать на сторону россиян, сейчас в массе своей уехали на левый берег или в Крым. По мнению нашего собеседника из действующей херсонской школы, это менее четверти всех преподавателей.

"На правом берегу остались единицы, и их достаточно быстро вычислили", - говорит он.

Также работник сферы образования рассказывает о том, кто из учителей согласились работать при российской "администрации".

"Ожидалось, что, в основном, пойдут на сотрудничество с РФ те, кто преподавал русский язык и литературу (в наших школах этот предмет сейчас называется зарубежная литература). Но куда большее число таковых оказалось среди учителей украинского языка и литературы. Особенно это было характерно для Херсонской области", — рассказал собеседник.

По его словам, основной мотив перехода на сторону россиян для учителей, были зарплаты, которые они предлагали, а также возможность быстрого карьерного роста из-за нехватки учительских кадров. Когда простой учитель мог стать "директором школы". По идейным же соображениям перешли на сторону РФ, по его мнению, единицы.

Дети в городе живут всех возрастных групп — конечно, не так много, как было раньше.

В Херсоне при некоторых школах есть кружки — по английскому, рисованию, спортивные. По словам нашего собеседника, в городе, как и до начала войны, есть компании подростков, которые "тусуются" на привычных местах.

"Многие подростки ходят в западные евангелические церкви, которые открывают кружки и организовывают угощение. Эти церкви бурят скважины, откуда многие набирают питьевую воду", — говорит херсонец.

Также при евангелических церквях раздают гуманитарку. Но, как рассказывают нам херсонцы, в последнее время эти церкви уже начали давать еду не всем желающим, а "по талонам" — если отсидел службу, то получаешь талончик на получение гуманитарки. Таким образом евангелисты увеличивают себе паству.

Претензии к властям

Жительница пригорода Херсона Ирина рассказала нам, у многих местных стойкое впечатление, что городская администрация занимается "не тем, чем надо".

Например, высадкой зеленых насаждений. Когда на кольце перед микрорайоном Остров появилось такое "благоустройство", многие были раздражены: неужели в городе, который каждый день страдает от обстрелов, некуда больше потратить деньги?

По этому поводу херсонцы возмущались в соцсетях.

"В городе постоянные обстрелы, сирены, депрессивное состояние. Люди в панике. Зачем класть брусчатку в том месте, где идут постоянные обстрелы?", – спрашивает жительница Херсона.

То же самое с переименованием улиц. В середине октября местные власти одобрили такие изменения названий:

площадь 200-летия Херсона стала площадью Вооруженных сил Украины;

площадь 40-летия Победы — площадью Непокоренных;

улица Московская переименована в улицу Студенческую;

улица Потемкинская стала Михаила Грушевского;

улица Волгоградская в мкрорайоне "Янтарный" переименована в улицу Мариупольскую;

сквер А.С.Пушкина стал Фонтанным.

Эта инициатива даже у проукраинских херсонцев не вызвала никакого одобрения. Особенно накануне зимы, когда есть более насущные потребности.

"Хоть и говорят, что это ничего не будет стоить городу, но никто в это не верит. Да и есть более насущные вопросы — например, подготовка к зиме. Мы же понимаем, какой риск обстрела тепловых узлов и электросетей. Мы помним, как мы месяц прожили в тотальном блэкауте — без света, воды и тепла. Поэтому ожидания у людей очень негативные и негодование большое", — рассказывает нам Ирина.

По ее словам, в социальной сфере "абсолютный хаос". Людям, подавшим документы на выплаты, могут без всяких оснований отказать. Причем речь о членах одной и той же семьи. Это серьезная проблема, поскольку здесь масса оставшихся людей — преклонного возраста.

Также практически перестали раздавать гуманитарку.

"Как-то тихо за последние несколько месяцев свелась на нет и тема с продуктовой гуманитаркой и чем-то элементарным", — рассказывает другой наш собеседник Иван. По его словам, о программах муниципальных властей или ООН, которые действовали раньше, сейчас ничего не слышно.

"Моей маме привозили гуманитарку, а теперь перестали. Старики перебиваются и живут на пенсию и на то, что присылают дети", — жалуется Ирина.

Помощь после обстрелов оказывается по-разному. Одним окна вставляют, но многие люди делают это сами, чтобы быстрее, поскольку без окон долго не проживешь.

"У знакомых после ракетного прилета на прошлой неделе от дома остались только стены — кровлю просто снесло. Они сами сейчас все восстанавливают, чтобы успеть к зиме", — говорит женщина.

На улицах коммунальщики работают исправно.

"Это мужественные люди, сколько их погибло в Херсоне! Как и ДСНС-ников. Это тяжелый труд. Спасатели выезжают на пожары после обстрелов, а на них там сбрасывают дроны", - рассказал нам херсонец Иван.

После потопа - хоть потоп

Еще одна больная тема для Херсона - ликвидация последствий наводнения от прорыва Каховской ГЭС.

Когда город затопило, спасательные работы шли крайне активно, рассказывают нам местные жители. Было много волонтеров. Многие жители при этом пережили потоп даже в тех районах, где все было залито водой.

В тот период снова начали присылать много гуманитарки.

Пока еще все последствия не устранены, говорят горожане, но определенный порядок везде навели.

Но потом начались проблемы, к примеру, с компенсациями выплат за потерянное имущество.

"Это все так медленно и тяжело, люди жалуются на бесконечные экспертизы. Даже обеспеченные люди, которые обладают возможностями, жалуются на волокиту. А с теми, кто менее обеспечен, у тех ситуация еще хуже", — рассказывает Иван.

По его мнению, после ликвидации основных последствий наводнения, Херсон снова стал выпадать из поля зрения страны.

"Херсон и до войны уходил на периферию украинского сознания. Сейчас тоже ощущение того, что мы снова уходим на периферию. Хоть о Херсоне много говорят, но у херсонцев есть чувство обиды, что забывают о городе снова. Количество обстрелов стало просто статистикой", — делится наш собеседник.

Цены на продукты, аренду и покупку квартир в Херсоне

Цены на еду в Херсоне в чем-то выше, а в чем-то ниже, чем в Киеве.

Вот примеры с местного рынка:

• Картофель – 20 грн кило (Киев: 10-12 грн),

• Огурцы – 30 грн (89 грн),

• Свекла – 30 грн (7,60 грн),

• Лук – 35 грн (12,20 грн),

• Баклажаны – 50 грн (62 грн),

• Апельсины и лимоны – по 100 грн за кило (68,80 и 49,90 грн соответственно),

• Окорочка – 80 грн (96,50 грн),

• Сало – от 30 до 100 грн за килограмм (286 грн),

• Мясо на стейк – 160 грн (275,90 грн),

• Сардельки - 85 грн (109 грн),

На рынке среди продуктов представлен огромный выбор украинских флагов — как ВСУ, там и добровольческих батальонов. Цена — 275 гривен.

Есть свой прайс и у косметических услуг:

Мужские стрижки — 150-200 грн,

Женская стрижка — 200-250 грн,

Окрашивание — 300 грн,

Что касается рынка жилья, предложения в разы превышают спрос. Арендовать квартиру можно на любой кошелек — от 1500 до 9000 гривен и выше. Впрочем, средняя стоимость в месяц — 3000 гривен за приличную двушку в не очень отдаленном районе.

Большое количество квартир выставлено на продажу. Двушку с ремонтом "заезжай и живи" можно купить за примерно 800 000 гривен. Но есть предложения и значительно дешевле — маленькую, 49-метровую, двухкомнатную квартиру можно приобрести и за 560 тысяч. Стоимость трешек с хорошим ремонтом уже приближается к миллиону.

Впрочем, как говорят горожане, это суммы, которые хотят получить за свое жилье хозяева. В реальности же, продать квартиру за любую цену - большая удача. Предложение жилья, по очевидным причинам, многократно превышают спрос.