Военные РФ закрепились в дачном поселке в районе Антоновского моста у Херсона.

Об этом пишет в Фейсбуке живший ранее в Херсоне режиссер Сергей Зейналов.

Он сообщил, что Херсон позапрошлой ночью переживал "ад", а обстрелы достигали скорости "1000 снарядов за 40 минут". По словам Зейналова, в этот момент российские ДРГ несколько раз пытались зайти в город со стороны Антоновского моста.

"Россияне закрепились сразу за мостом, на дачах", - рассказал Зейналов. Район дач находится на левом берегу Днепра и, по данным военного ресурса Deep State, контролируется ВСУ.

Но если верить посту Зейналова, то россияне смогли закрепиться на левом берегу в районе дач, и эту местность они могут использовать как плацдарм для атаки правого берега, Антоновки и Херсона. Если, конечно, у РФ вообще есть планы форсирования Днепра в ближайшее время. Как показал опыт ВСУ в Крынках, это крайне тяжелая задача.

Отметим, что власти вчера сообщали об атаке ДРГ на Херсон и мощных обстрелах в ночь на 20 декабря. По их заявлению, атаки ДРГ удалось отбить.

Осенью СМИ сообщали, что операцию в Крынках Украину убедили провести британские власти. Однако она закончилась фактическим провалом, унеся жизни многих солдат.