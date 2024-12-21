Сегодня ночью российская авиация сбросила две управляемые бомбы на здание онкологического центра в Херсоне.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Минувшей ночью российские оккупационные войска нанесли удар по медицинскому заведению из авиации, выпустив два КАБа. К счастью, пациенты и медицинский персонал не пострадали. Однако здание понесло значительные разрушения", – пишет Прокудин.

Военные паблики публикуют, как утверждается, видео прилёта.

Ранее жителей Херсона призвали эвакуироваться после попытки высадки в городе российских ДРГ.

Война в Украине идёт 1032-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 21 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись в Курской области в районе деревни Кругленькое, свидетельствует карта Deep State. Под Курахово войска РФ закрепились в районе Зеленовки. Неприятель окончательно окружение под Успеновкой" к югу от Курахово.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.