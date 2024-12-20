Россия сегодня утром нанесла по Киеву удар - как заявили в РФ, в ответ на недавний обстрел Ростовской области ракетами ATACMS.

Взрывы начали раздаваться около семи утра - причем не только в Киеве, но и в районе Василькова Киевской области, где находится военный аэродром. Мониторинговые паблики сообщали о пуске баллистических ракет и "Кинжалов" и подтвердили, что группа ракет, помимо столицы, пошла в сторону Василькова.

Позже мэр этого города Наталья Баласинович написала в Facebook, что "утро было неспокойным". При этом никаких официальных сообщений по ударам в Василькове не было.

ВСУ также сперва писали о взлете МиГ-31 и "скоростных целях" в сторону Киева - но в итоговый отчет "Кинжалы" не вошли. По версии Воздушных сил, РФ применила по столице пять "Искандеров", которые все были сбиты (хотя накануне киевская военная администрация писала о восьми ракетах, включая и "Кинжалы").

Прилетов по столице власти также не подтверждали, заявляя только о падении обломков сбитых ракет на Киев. При этом ущерб визуально выглядит одним из самых масштабных за последнее время.

Наиболее крупно пострадали Голосеевский и Шевченковский районы. Оттуда разошлись кадры подвергшихся разрушениям бизнес-центров "Торонто" Большой Васильковской возле костела) и "Лувр" (напротив метро Лукьяновская).

В Голосеевском атака затронула целый квартал - пострадала гостиница и была перебита тепломагистраль, из-за чего более 600 домов остались без тепла, которое уже вернули. Сгорели или были повреждены более десятка автомобилей.



На Лукьяновке последствия были не такие масштабные, хотя бизнес-центр у метро также значительно пострадал, возле него перекрывали движение. Стоит напомнить, что прилеты возле станции бывали и раньше - скорее всего, метили по военному заводу "Артем", который находится неподалеку. Также известен случай с прилетом по "Охматдету".

Еще обломки падали в Днепровском, Печерском и Соломенском районах - то есть "разлет" практически на весь Киев. Пострадали 11 человек и один погиб.

В общем, довольно серьезные последствия как для пяти официально сбитых "Искандеров". А еще ночью был налет беспилотников, которые попали по складу "Розетки" под Борисполем. Там тоже был масштабный пожар.

Минобороны РФ после атаки заявило, что нанесло удар по "пункту управления СБУ" (российские центральные СМИ пишут о якобы гибели там высокопоставленных офицеров), киевскому КБ "Луч" и позициям ЗРК Patriot. Украина этого не подтверждала.