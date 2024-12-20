Сегодня утром россияне нанесли удар по столице Украины 5 баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Все были сбиты.

Об этом заявили Воздушные силы ВСУ.

"Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушениям в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.

О пуске "Кинжалов" не сообщается, хотя о них писала КГВА и мониторинговые паблики. Также взлет МиГ-31К фиксировался официально в момент утренней атаки.

Напомним, после ракетной атаки фиксировались масштабные разрушения в районе ТЦ "Торонто" на Большой Васильковской.

И в районе метро "Лукьяновская". Частично разрушен фасад бизнес-центра, который находится возле метро. Сама станция не пострадала.

Также пишут о сбитии 40 "Шахедов" из 65. Ещё 20 "локационно утрачены".

В результате ночного ракетно-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.

Напомним, ночью россияне ударили по Кривому Рогу. Частично разрушен двухэтажный жилой дом. Пострадали шесть человек, среди них – 15-летняя девочка.

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