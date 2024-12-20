Сегодня утром россияне совершили ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы. Один человек погиб, еще девять пострадали. По Киеву выпустили восемь ракет - среди них "Кинжал" и Искандер/KN-23.

Об этом сообщает КГВА.

"В результате этого удара зафиксировано падение обломков в трех районах города", - говорится в сообщении.

1. В Голосеевском районе повреждено офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба с последующей разгерметизацией; загорелось 5 автомобилей.

По другому адресу поврежден фасад офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже (вероятно, заблокированы люди). Предварительно пострадали 2 человека, которые были госпитализированы.

2. В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар в нежилом здании. Пожар ликвидирован.

3. В Шевченковском районе возник пожар на территории нежилой застройки.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что один человек погиб и 9 пострадали в результате ракетной атаки.

Повреждены тепломагистрали в Голосеевском районе, без тепла остались 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов.

Фото и видео последствий ракетной атаки в районе БЦ "Торонто" на Большой Васильевской в Киеве. Полностью уничтожено около 10 автомобиле еще двадцать получили повреждения. Повреждены фасады двух жилых домов.

На месте работает около двадцати единиц спасательной техники, а также сотрудники ГСЧС.

Последствия ракетной атаки в гостинице Holiday Kyiv, которая расположена в БЦ "Торонто".

В гостинице полностью выбиты окна, частично обвалились части фасада здания, эвакуированы около 100 человек.

"Первый удар был около 07:00. Мы сразу эвакуировали всех жителей гостиницы, люди направились со своими вещами в метро", - заявила девушка.

Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые фиксируют повреждения.

Также паблики пишут, что после обстрела горят склады в Бориспольском районе Киевской области.

Ещё кадры масштабного пожара на складе в Борисполе.

По объекту попали беспилотники.

Для тушения привлекли, в том числе пожарных из аэропорта Борисполь, а также пожарный поезд.

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