Вчера вечером Одесса подверглась массированному комбинированному вражескому удару. В результате погибла женщина. Пострадали 10 человек.

Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов и ГСЧС.

Повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение. По шести разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

"В результате вражеской атаки погибла 35-летняя женщина, спавшая под окном", - написал Труханов.

Последствия вчерашних прилётов по Одессе.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Генштаб заявил, что россиян в Купянске уже нет. Армия РФ продвинулась в районе Дальнего и от Максимовки. На Времевском направлении россияне активно атакуют подготовленными группами штурмовиков.

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