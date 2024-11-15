В результате массированного российского обстрела в Одессе погибла женщина
Вчера вечером Одесса подверглась массированному комбинированному вражескому удару. В результате погибла женщина. Пострадали 10 человек.
Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов и ГСЧС.
Повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение. По шести разным адресам вспыхнули пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
"В результате вражеской атаки погибла 35-летняя женщина, спавшая под окном", - написал Труханов.
Последствия вчерашних прилётов по Одессе.
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