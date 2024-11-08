Во время налета "Шахедов" на Киев пострадала квартира эстонского посла. Фото
Во время налета беспилотников на Киев 7 ноября один из "Шахедов" прилетел в многоэтажку, где живет посол Эстонии Аннели Кольк.
Об этом сообщил в Х глава МИД страны Магнус Цахкна.
По его утверждению, дипломат не пострадала.
"Вчера утром здание, где живет эстонский посол Аннели Кольк, в Киеве, было атаковано российским беспилотником. Ей повезло, что она не пострадала. Никто не в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине нужно больше противовоздушной обороны для защиты жителей. Мы не должны к этому привыкать", - сказано в публикации.
Также в сети появилось фото разрушенной после прилета квартиры эстонского посла.
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