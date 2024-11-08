Во время налета беспилотников на Киев 7 ноября один из "Шахедов" прилетел в многоэтажку, где живет посол Эстонии Аннели Кольк.

Об этом сообщил в Х глава МИД страны Магнус Цахкна.

По его утверждению, дипломат не пострадала.

"Вчера утром здание, где живет эстонский посол Аннели Кольк, в Киеве, было атаковано российским беспилотником. Ей повезло, что она не пострадала. Никто не в безопасности в Украине, пока Россия не прекратит свою агрессию. Украине нужно больше противовоздушной обороны для защиты жителей. Мы не должны к этому привыкать", - сказано в публикации.

Также в сети появилось фото разрушенной после прилета квартиры эстонского посла.

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