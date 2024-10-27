Сегодня ночью россияне атаковали Украину 80 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Подтверждено сбитие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

В Киеве воздушная тревога длилась почти 3 с половиной часа. Об этом сообщает КГВА.

"Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили в воздушном пространстве в направлении Киева около десятка беспилотников противника. Все дроны были обезврежены в окрестностях города", - говорится в сообщении.

В одном из районов Киевской области при падении осколков после сбития повреждены частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна и повреждён забор.

Напомним, вчерашней ночью россияне также атаковали Киевскую область дронами. Погибла женщина.

Война в Украине идет уже 975-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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