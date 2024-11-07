Войска РФ стали массово оснащать беспилотники типа "Шахед" термобарической боевой частью, что увеличивает их мощность при поражении помещений.

Об этом пишет военный портал Defense Express.

Новая модификация БПЛА имеет индекс ТВ БЧ-50, а о ее существовании стало известно еще в апреле. Но именно сейчас ее все чаще стали использовать во время налетов на украинские города.

Масса ТБ БЧ-50 составляет 52,4 кг, кроме термобаричного эффекта такой дрон имеет еще и обломочный за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

Новый термобарический боеприпас относится к современным образцам однотактного действия. Предыдущее поколение таких боеприпасов было двухтактового действия: сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а затем осуществлялся его подрыв. В современных однотактовых боерипасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой 2400-2600 °C. Облако "растекается" по всей площади ударной волной, поражающей легкие, органы слуха и пр.

Термобарический боеприпас максимально эффективен в замкнутых помещениях, поскольку облако может охватить несколько комнат.

"В случае подрыва термобарической боевой части в жилом помещении укрыться от его действия значительно сложнее. Огненное облако от него заполнит всю квартиру полностью, в то время как от действия осколочно-фугасного боеприпаса может спасти правило двух стен", - пишет издание.

Поэтому в случае налета "Шахедов" советуют не только прятаться за двумя стенами, но и закрывать межкомнатные двери.

Ранее сообщалось, что россияне могут запускать ежедневно по 50 беспилотников "Шахед".

Также СМИ писали, что армия России установила спутниковую связь от Starlink на свои "Шахеды".