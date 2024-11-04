Этой осенью войска РФ используют в 10 раз больше беспилотников типа "Шахед", чем год назад.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Владимир Зеленский по итогам заседания ставки верховного главнокомандующего.

О работе ПВО президенту докладывал и.о. командующего Воздушными силами Анатолий Кривоножко.

"Усиление ПВО в наиболее нуждающихся регионах, разработка новых решений в борьбе с КАБами, усиление мобильных огневых групп. Сейчас Россия использует примерно в десять раз больше "Шахедов", чем прошлой осенью, так что мы должны полноценно им противодействовать", - написал президент.

Мы разбирали, почему участились налеты "Шахедов", а ВСУ стали их меньше сбивать.

Война в Украине идет уже 983-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Продолжается прорыв российских сил к городу Курахово - одному из ключевых пунктов обороны ВСУ к западу от Донецка. Наступление идет сразу с нескольких направлений: востока, северо-востока, северо-запада и юго-запада. Последние два направления наиболее опасны, поскольку, при успехе РФ, ведут к окружению Курахово и крупной прилегающей территории, которая вклинивается в позиции россиян.

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