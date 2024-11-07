Анализируем итоги 986-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продвинулись к юго-западу от Селидово - в районах Новоалексеевки, Новодмитровки и Вознесенки. Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом, как видно по его карте, бои подошли к селу Солнцевка, за сутки фронт придвинулся к деревне на два километра. Это важный населенный пункт, захват которого открывает россиянам путь к трассе Запорожье-Курахово к западу от Кураховского водохранилища.

Украинский военный Станислав Бунятов сообщали, что ночью россияне уже прорвались в Солнцевку, но под утро были оттуда выбиты. По его мнению, цель противника - выйти от Солнцевки на Старые Терны у водохранилища к западу от Курахово.

Офицер ВСУ с позывным "Алекс" также подтверждает, что россияне "нахрапом" вышли к Солнцевке.

Российские паблики заявляют, что, помимо прорыва к Солнцевке, с другой стороны на Старые Терны идет наступление с востока через Берестки, которые, как утверждается, уже наполовину захвачены (украинские военные этого не подтверждали, но писали вчера, что россияне захватили холм севернее Берестков).

Российские паблики также сегодня заявили о захвате Новоалексеевки к западу от Селидово - публикуя видео с установкой флага в деревне (это подтвердил и украинский офицер "Алекс"). И говорят о штурме соседней Юрьевки.

Здесь важно понимать, что на этом участке речь идет уже не о кураховском направлении, а о наступлении от Селидово в сторону Днепропетровской области южнее Покровска. Не исключено при этом, что будут попытки обойти Покровск с западной стороны. Либо же продолжать движение в сторону Днепропетровской области, о вероятности чего "Страна" уже рассказывала.

К югу от Курахово россияне уже в восьми километрах от трассы Запорожье-Курахово (неделю назад было 11 километров). По данным Deep State, они продвинулись в районе Максимовки.

При этом украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что войска противника со стороны Максимовки дошли уже до села Сухие Ялы и ведут за них бои - что уже в шести километрах от указанной трассы.

Также украинский боец подтверждает данные российских пабликов о входе россиян в село Успеновка со стороны Трудового.

То есть, на южных подступах к Курахово начались бои на реке Сухие Ялы, причем уже на двух участках (помимо расположенной восточнее Екатериновки).

Река - естественная водная преграда, на которой удобнее держать оборону. Но сдержит ли она российское наступление на Курахово, увидим в ближайшие дни.

Российские и украинские паблики также сегодня пишут о том, что россияне перешли в наступление в Курской области на нескольких участках. Но подробностей этих боев пока нет.

К обстрелам. Российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики в Житомирской и Ровенской областях, там вводили аварийные отключения. Также обломки сбитых дронов сегодня вызвали пожары в шести районах Киева. Горели дома, предприятие, СТО, бизнес-центр и другие объекты. Два человека пострадали.

Днем был сильный удар по Запорожью, погиб один человек, более десяти человек получили ранения. На днях по Запорожью тоже был прилет, где погибли семь человек. Город подвергается ежедневным бомбардировкам.

Каков план Трампа по Украине?

Западные СМИ пытаются смоделировать, что новоизбранный предент США Дональд Трамп предпримет по Украине.

Агентство Associated Press проанализировало публичные заявления Трампа после того, как он объявил о планах баллотироваться в президенты. Исходя из этого, издание делает вывод, что Трамп попытается положить конец войне в Украине и будет проводить политику военного невмешательства.

При этом агентство уточняет, что способа завершения войны в Украине Трамп ни разу не озвучивал.

The Wall Street Journal дает более подробную информацию. Журнал поговорил с источниками в окружении новоизбранного президента и выяснил, что советники предлагают Трампу заморозку войны по линии фронта, "закрепление" за Россией захваченных территорий, демилитаризованную зону и остановку интеграции Киева в НАТО на 20 лет.

Издание пишет, что советники Трампа по внешней политике предлагают ему разные решения по Украине. Но все они связаны с резким отходом от концепции поддержки "сколько потребуется" и от позволения Киеву диктовать, когда начинать мирные переговоры.

Советники республиканца "единодушно" рекомендуют заморозить конфликт, оставив за Россией примерно 20% территории Украины и "временно приостановить" попытки вступления Киева в НАТО.

По одной из идей, Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат снабжать Украину оружием.

Также после заморозки по линии фронта предлагается установить между войсками Украины и РФ демилитаризованную зону протяженностью 800 миль (1287 километров). Кто ее будет контролировать, пока неясно. Обсуждаются варианты введения миротворческих сил без участия войск США и любых финансируемых ими структур, включая ООН.

Издание напоминает, что идею демилитаризованной зоны ранее отстаивал будущий вице-президент Трампа Джей Ди Вэнс.

При этом основная тяжесть военного снабжения Киева переходит на Европу.

"Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но ствол оружия будет европейским… Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не платим за это. Пусть это сделают поляки, немцы, британцы и французы", - сказал один из членов команды Трампа.

Сообщается, что сам Трамп еще не утвердил какой-то конкретный мирный план, и различные фракции будут и дальше бороться за влияние на его внешнюю политику. Но сам избранный президент "стремится как можно скорее закончить войну, даже если это означает принуждение Киева к значительным уступкам".

У Трампа таких идей никто не подтверждал. Однако они примерно совпадают с заявлениями разных членов его команды, которые были сделаны в разное время. Например, нечто подобное говорил уже упомянутый Вэнс, а также Ричард Гренелл, который при Трампе был исполняющим обязанности директора национальной разведки.

Сейчас Wall Street Journal называет Гренелла одним из сторонников идеи заморозить войну по линии фронта и оставить за Россией захваченные территории - с "заморозкой" заодно и вопроса вступления Киева в НАТО.

Интересно, что Гренелл является одним из трех кандидатов в госсекретари США при Трампе. Об этом ходили слухи и ранее, а сегодня об этом написала газета Politico. По ее данным, имя Гренелла и еще двоих за обедом с консерваторами озвучил бывший советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Двое других - сенаторы Марко Рубио (которму эту должость и ранее прочили СМИ) и Билл Хагерти.

К слову, Рубио вчера заявил, что война в Украине "зашла в тупик" и ее надо остановить. "Я думаю, что украинцы были невероятно храбрыми и сильными, когда противостояли России. Но, в конце концов, то, что мы здесь финансируем, – это патовая война, и она должна быть доведена до конца. Я думаю, что здесь должен быть здравый смысл. Украине понадобится 100 лет, чтобы восстановить страну", – сказал сенатор в эфире Today.

Что же до Билла Хагерти, то это крайне правый трампист, который был в первую каденцию Трампа его послом в Японии.

Хагерти был в числе тех республиканцев Сената, которые в конце апреля проголосовали против помощи Украине - несмотря на то, что этот законопроект тогда уже поддержала Республиканская партия, и он был по итогу принят.

То есть уже сейчас список возможных кандидатов в госсекретари США показывает, что Трамп действительно может взять курс на сворачивание войны в Украине, хотя, как мы писали, гарантий, что будет именно так на 100% нет.

При этом, хотя ни "план Трампа", ни указанные кандидатуры "миротворцев" пока официально не подтверждены, поступающая информация уже вызывает реакцию в Киеве.

Реакция Украины на приход Трампа

Владимир Зеленский сегодня заявил, что провел "отличный" телефонный разговор с Дональдом Трампом. Его победу Зеленский назвал "исторической", а избирательную кампанию "поразительной".

"Провел отличный телефонный разговор с президентом Трампом и поздравил его с исторической и убедительной победой - этот результат стал возможным благодаря его поразительной избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу. Мы договорились поддерживать тесный диалог и развивать наше сотрудничество. Сильное и твердое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", - написал Зеленский.

Позже, уже выступая в Будапеште на саммите Европейского политического сообщества, украинский президент добавил, что своим видением ситуации в Украине Трамп в ходе беседы не поделился. "Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее", - заявил Зеленский.

При этом он сказал речь, в которой повторил свои традиционные месседжи относительно войны - что мир не может быть достигнут ценой уступки Украиной своих территорий, что Запад должен дать больше оружия, усилить санкции, выдать Киеву российские активы и что нужно придерживаться того формата дипломатии, который Киев осуществляет в рамках "саммита мира".

То, что это прозвучало уже после победы Трампа и его телефонного разговора с Зеленским, говорит о том, что стороны действительно вряд ли обсуждали что-то по сути. Также характерно, что украинский президент решил "напомнить" публично - видимо, в том числе и Трампу - свою позицию по окончанию войны. Особенно на фоне публикаций о "планах Трампа" о заморозке войны по линии фронта.

То есть, в Киеве явно опасаются, что США могут поменять концепцию по поддержке Украины, но пока не намерены менять свою позицию. И здесь стоит напомнить недавнее заявление Зеленского - в интервью южнокорейским СМИ он сказал, что если Трамп захочет завершить войну, заставив Украину уступить свои территории, то у него "ничего не получится".

"Страна" уже анализировала позицию США в этой войне и писала, что там есть силы - в том числе среди республиканцев - которые выступают против прекращения войны по линии фронта и за усиление помощи Украине. На них, скорее всего, и ориентируется украинская власть, говоря о том, что нужно воевать дальше. И, как видим, публично эта концепция не меняется даже после прихода Трампа.

Как возвращение Трампа во власть поменяет расклады в Украине, мы анализировали здесь.

Бумеранг по Шольцу и ЕС

Неожиданный "ветер перемен" после победы на выборах Трампа подул в Германии. Ровно в день избрания республиканца там развалилась правящая коалиция. Это чревато досрочными выборами в Бундестаг.

Но примечательно, что этот кризис провоцирует сам канцлер Шольц. Он отправил в отставку министра финансов и лидера партии-партнера по коалиции СвДП Линднера, очевидно, понимая, что это будет означать выход свободных демократов из коалиции и ее развал. Что и произошло.

Формальные претензии к либералу Линднеру - предложения "порезать" расходы, в том числе и на выплаты помощи Украине, чтобы сбалансировать бюджет и снизить госдолг. В ответ на это Шольц в довольно жесткой форме объявил об отставке министра. После чего правительство покинули его однопартийцы.

Такое поведение Шольца кажется парадоксальным. Его партия СДПГ имеет сейчас плохие рейтинги, а потому, казалось бы, не в ее интересах вести дело к досрочным выборам, которые она, скорее всего, проиграет.

Однако в действиях канцлера есть логика, если исходить из того, что он решил сам сбросить с себя бремя власти и поскорее. Не дожидаясь намеченных на осень следующего года выборов.

Наиболее вероятная причина, почему Шольц это хочет сделать - победа Трампа, которая могла побудить канцлера поторопиться с уходом.

Масштаб проблем, который возникает перед Германией и, в целом, перед ЕС, после победы Трампа столь огромен, что далеко не каждый готов взять на себя ответственность их решать. Зато у многих может возникнуть желание поскорее "отскочить" в сторону, чтоб эти проблемы решал кто-то другой. Тем более, возможно, что правоцентристам из ХДС (а именно они, вероятно, придут к власти после выборов) легче будет найти общий язык с Трампом, чем левому социал-демократу Шольцу.

Проблемы же перед Германией возникнут многослойные. Самая очевидная из них - угроза торговой войны между США и ЕС. Трамп не скрывает, что считает Евросоюз и Германию не столько союзниками, сколько опасными конкурентами, которые продают в США товаров больше, чем покупают американских, формируя для Штатов большое отрицательное торговое сальдо. Также Трамп и его соратники обвиняют Европу в том, что она переложила на США все расходы на собственную безопасность и это нужно срочно менять. Поэтому, не исключено, что уже скоро Германия и ЕС столкнутся с введением американцами торговых пошлин на свои товары и, одновременно, с необходимостью увеличения расходов на оборону. При том, что ситуация с бюджетом и без того напряженная.

Это может иметь тяжелейшие последствия для немецкой экономики. Она и так переживает сейчас далеко не лучшие времена. В том числе и из-за разрыва экономических связей с Россией - резкого уменьшения поставок дешевого газа и потери российского рынка для немецких товаров. Однако, за счет "профицитной" торговли со Штатами немецкая экономика все ж таки держалась на плаву. Если же этот фактор будет Трампом обнулен, то полномасштабный экономический кризис в Германии и в ЕС станет вполне вероятным.

Это, не исключено, будет иметь и геополитические последствия. Торговая война с США и нарастающие экономические проблемы могут дать возможность РФ и Китаю сыграть в свою игру на этих противоречиях, чтоб "оттянуть" ЕС от Америки. Сейчас это кажется, конечно, невероятным. Но, если торговая война между Европой и Америкой станет реальностью, то даже самые резкие развороты европейской политики не будут казаться фантастикой.

Впрочем, не факт, что Трамп решит сходу максимально ужесточить политику в отношении ЕС. В том числе, чтоб не толкать ее к России и к Китаю.

Однако его грядущий приход к власти создает ситуацию крайне тревожной неопределенности для европейцев. Что, вероятно, и побудило Шольца ускоренно готовиться "на выход".

И еще один момент. Резкая перемена ситуации в западном мире после победы Трампа может вызвать турбулентность и в европейских общественных настроениях, усилить позиции крайних "антиэлитных" партий. И это создает неопределенность в плане итогов досрочных выборов в Германии, если они состоятся.

Альтернатива для Германии и союз Сары Вагенкнехт могут получить серьезный результат, который затруднит формирование нового правительства вокруг "респектабельных" партий вроде ХСС, и, в целом, создаст новую политическую реальность в стране.

Изменения реальности опасаются и в целом в Евросоюзе, а также в НАТО.

Европейские лидеры, собравшиеся сегодня в Будапеште, призвали Трампа избегать торговых войн, продолжать поддержку Украины и воздерживаться от нарушения мирового порядка, передает Reuters.

"В наших интересах, чтобы автократы этого мира получили очень четкий сигнал о том, что это не право силы, а верховенство закона", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен касательно Украины.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал рассматривать Украину как проблему не только Европы. А партнерство России с Северной Кореей назвал "угрозой не только для европейской части НАТО, но и для США".

Как победа Трампа уже начала влиять на Европу мы писали здесь.