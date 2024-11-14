В Одессе после прилета вечером 14 ноября горит жилой дом. В городе гремят взрывы, идет атака ракет и "Шахедов".

Местные паблики сообщают, что горит здание в центре города и был прилёт в районе порта.

Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения, сообщает мэр города Труханов.

В городе несколько прилетов. Момент одного из них прилётов публикуют местные паблики.

Напомним, на днях в Одессе также были прилеты, были повреждены дома и магазины.

В Одессе в результате воздушной атаки погибла женщина, ранены, по меньшей мере, два человека, сообщил глава ОВА Олег Кипер.

Повреждены жилые дома, церковь, автомобили. В некоторых локациях возникли пожары. Также поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одного из котельных Одессы.

Также появились сообщения, что в центре Одессы в результате воздушной атаки получил повреждения один из ночных клубов.

Война в Украине идет уже 993-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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