В четверг, 14 ноября, в Украине идет 993-й день войны с Россией.
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08:01 Военный паблик Deep State публикует карту российского проникновения в Купянск.
Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.
Вчера телеграм-канал показал кадры боев в городской черте Купянска.
Генштаб ВСУ в своей утренней сводке Купянск не упоминает. Напомним, позавчера россияне продвинулись к югу от левобережной части города - в Колесниковке.
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