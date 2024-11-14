В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ
В Украине продолжается война с РФ. Фото: Генштаб ВСУ

В четверг, 14 ноября, в Украине идет 993-й день войны с Россией.

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08:01 Военный паблик Deep State публикует карту российского проникновения в Купянск.

Судя по карте, бои идут в районе Заосколье на левом берегу реки Оскол.

Вчера телеграм-канал показал кадры боев в городской черте Купянска.

Генштаб ВСУ в своей утренней сводке Купянск не упоминает. Напомним, позавчера россияне продвинулись  к югу от левобережной части города - в Колесниковке.

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