В следующем году Украина будет иметь крылатые и баллистические ракеты собственного производства.

Об этом заявил директор государственной компании "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров в интервью украинским изданиям.

"Свои ракеты уже такие, скажем, крылатые и баллистические, у нас будут до середины 2025 года. Я видел испытания, пока только летные, но результаты есть", - заявил Петров.

Также он сообщил, что Украина начала производство снарядов 155-го калибра.

В сентябре министр обороны Рустем Умеров заявлял о существовании программы массового производства ракет в Украине, но, судя из его слов, партнеры еще не выделили на нее денег.

Война в Украине идет уже 981-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. По данным Deep State россияне продвинулись возле Новоукраинки, Богоявленки, Максимилиановки, Победы, Константиновки и в Нововодмитровке. Военные сообщают об ухудшении ситуации в районе Купянска и Боровой. В октябре РФ запустила по Украине рекордное количество "Шахедов"- 2023 дронов.

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